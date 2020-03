Controlli della polizia ad Ancona, gli agenti trovano una cassaforte abbandonata

Gli agenti delle Volanti l'hanno rinvenuta nascosta sotto alcuni arbusti nel parco di via Betti. Sul ritrovamento sono in corso accertamenti

ANCONA – Era abbandonata nel parco di via Betti ad Ancona la piccola cassaforte rinvenute nel tardo pomeriggio di ieri (6 marzo) dagli agenti della Questura di Ancona. Il ritrovamento è avvenuto nell’ambito di servizi di controllo del territorio eseguiti nelle ultime 48 ore dagli agenti delle Volanti, coadiuvati dalle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Umbria/Marche e dalle Squadre Cinofile. La cassaforte, di quelle da armadio, era nascosta sotto degli arbusti. Sul ritrovamento sono in corso accertamenti della polizia.

Gli agenti nel corso dei controlli hanno verificato 146 persone e 84 veicoli. Intorno alle 18 di ieri, in via Scataglini, hanno fermato un’Audi con a bordo 4 albanesi con precedenti per spaccio. Alla perquisizione personale però gli agenti non hanno rinvenuto droga.

Intorno alle 2 di notte in via Sacripanti le Volanti hanno intercettato un’altra auto che viaggiava a tutta velocità. Fermato il veicolo hanno sottoposto il conducente ad alcool test: l’uomo, un 28enne anconetano che aveva trascorso la serata in un locale, è risultato avere un tasso alcolemico di circa 1 g/l. Per questo gli agenti gli hanno ritirato la patente di guida.