Ancona, alla guida con la patente scaduta e senza assicurazione: raffica di sanzioni della Polizia Locale

ANCONA – Sono 18 le sanzioni elevate dalla Polizia Locale di Ancona nel corso dei controlli serali che si sono concentrati nella serata di ieri nelle vie del centro di Ancona. I controlli sono stati disposti dal Comando Polizia Locale del capoluogo, per la verifica del rispetto delle norme di comportamento previste dal Codice della Strada.

Tra le infrazioni più ‘gravi’ accertate, una persona sorpresa alla guida dell’auto con la patente scaduta, e altre due persone sorprese al volante a circolare senza copertura assicurativa.

Gli operatori della Polizia Locale hanno poi individuato e sanzionato 5 proprietari di mezzi che circolavano con la revisione scaduta, altri 6 per i fari bruciati e un altro per irregolare collocazione di una pellicola oscurante sui vetri.

Altre due persone sono state sanzionate perché guidavano senza documenti al seguito, una per guida senza cinture di sicurezza allacciate e un’altra per guida senza le lenti prescritte. Nel corso dei controlli, eseguiti la scorsa settimana, gli agenti avevano multato una persona sorpresa al volante senza patente, titolo che non aveva mai conseguito.

I controlli proseguiranno per tutta l’estate.