Ancona la polizia locale passa al setaccio l’hinterland, 16 le sanzioni elevate e 400 veicoli controllati

ANCONA – Sono 16 le sanzioni elevate dalla Polizia Locale di Ancona nel corso dei servizi disposti nelle ore serali e notturne per il controllo del capoluogo marchigiano. Otto gli agenti in campo nei servizi mirati alla sicurezza stradale e urbana, insieme a tre ufficiali: complessivamente sono stati controllati 400 autoveicoli.

Tre le postazioni in cui hanno operato gli agenti: una pattuglia insieme ad un motociclista si sono dislocati presso una area di servizio tra via Flaminia e via Conca a Torrette, un’altra pattuglia sempre con il supporto di un motociclista era piazzata presso l’Ego Hotel, un’altra presso l’area dell’ex Lidl.

I servizi sono iniziati alle 22 di ieri sera. Tra le sanzioni elevate, 7 per omessa revisione, 2 per fari non funzionanti, 1 perché il conducente del mezzo non indossava la cintura di sicurezza, 2 per mancanza di patente al seguito,1 per guida con patente di categoria diversa, 1 perché il proprietario dell’auto ha fatto guidare il mezzo da una persona senza patente di guida, 1 per guida con patente della Florida senza permesso internazionale di guida o traduzione al seguito e 1 per mancanza di assicurazione.

I controlli proseguiranno anche oggi 23 luglio: gli agenti passeranno al setaccio le aree più centrali della città.