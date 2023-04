Ancona, controlli della polizia: identificato 69enne con ordine di carcerazione dalla Procura di Treviso

ANCONA – Nella mattinata di ieri (giovedì 13 aprile), durante il servizio di controllo del territorio, in zona Baraccola, personale della Volante procedevano al controllo di un’autovettura con a bordo un uomo: un cittadino italiano di 69 anni residente in provincia di Belluno.

Dagli accertamenti degli agenti, emergeva a carico dell’uomo un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Treviso, per l’espiazione della pena di tre anni, un mese e sedici giorni emessa per reati quali falso in atto pubblico, millantato credito, sottrazione, soppressione e occultamento di atti e circonvenzione di incapace.

L’uomo veniva sottoposto a perquisizione personale, che ha dato esito negativo, ed accompagnato in Questura al fine di dare esecuzione all’ordine di carcerazione.

Al termine degli atti di rito è stato poi accompagnato alla Casa Circondariale di Ancona Montacuto.

