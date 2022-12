Ancona, controlli della polizia: due persone sanzionate per uso di sostanze stupefacenti

Agenti in piazza Roma, corso Garibaldi, corso Mazzini, piazza Cavour. Due persone sono state sanzionate

ANCONA – Controlli in città da parte della polizia e della squadra Cinofili, e di un equipaggio della squadra mobile, nonché di personale della polizia Locale.

Il dispositivo ha operato in particolare nelle zone di piazza Roma, corso Garibaldi, corso Mazzini, piazza Cavour. Durante il servizio, che ha permesso di evitare problematiche per la sicurezza dei numerosi cittadini che hanno affollato le vie del centro, gli agenti hanno proceduto ad identificare 32 giovani che stazionavano in piazza Roma.

In via più generale, durante i servizi di controllo del territorio svolti ieri, sabato 3 dicembre, dalla Polizia di Stato in tutta la città, sono state identificate 118 persone.

Personale della Squadra Volanti ha poi provveduto ad elevare due sanzioni per uso personale di sostanza stupefacente.

Nel primo caso gli agenti in piazza Rosselli hanno proceduto al controllo di un ciclomotore che si muoveva ad elevata velocità zigzagando tra le auto in marcia. All’esito del controllo, al conducente, un giovane privo del documento di guida, è stato inoltre sequestrato uno spinello già confezionato contenente sostanza stupefacente del tipo hashish. Gli agenti hanno anche elevato nei confronti del ragazzo sanzioni ai sensi del Codice della Strada, e hanno proceduto al fermo amministrativo ed affidamento del mezzo alla madre.

Nel secondo caso, gli operatori hanno proceduto, in via Cristoforo Colombo al controllo di un’autovettura con cinque soggetti a bordo. Durante il controllo al conducente, un ragazzo italiano diciottenne, che è apparso da subito vistosamente nervoso è stato sequestrato, per i successivi esami forensi presso il locale Gabinetto di Polizia Scientifica, un pezzetto di sostanza stupefacente del tipo hashish. Al giovane è stata ritirata la patente di guida.