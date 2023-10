Ancona, controlli al PalaVeneto: beccate 5 persone con stupefacenti e bottigliette di metadone

ANCONA – Controlli al PalaVeneto. L’immobile dismesso da tempo e in stato di abbandono, è stato per diverso tempo oggetto di atti vandalici ed era diventato il ritrovo di diversi soggetti per il consumo di sostanze stupefacenti. Veniva inoltre utilizzato come luogo di bivacco, creando una percezione di degrado urbano da parte dei residenti nella zona. Per questi motivi era già da diverso tempo sotto la lente di ingrandimento della Questura dorica, uno dei luoghi “osservati speciali” sia di giorno sia, soprattutto, di notte, quando il quartiere si svuota.

Leggi anche: Ancona, il PalaVeneto verso una nuova vita

Il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha voluto fortemente incrementare i servizi di controllo in quel luogo, per evitare che la situazione degenerasse sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, disponendo che i controlli di Polizia avvenissero d’iniziativa e, dunque, a prescindere dalle chiamate che giungono al Numero Unico di Emergenza 112.

La situazione in quel luogo è stata oggetto di monitoraggio da parte degli Uffici di via Gervasoni per diverso tempo: sono stati circa 30 gli interventi effettuati negli ultimi mesi, a seguito dei quali ci sono stati 15 denunciati ai sensi dell’art. 75 D.P.R 309/90. Solo qualche settimana fa erano stati trovati 5 giovani in possesso di sostanza stupefacente ed uno tra questi aveva delle bottigliette di metadone.

Leggi anche: Ancona, fiamme al vecchio PalaVeneto: ore di paura tra i residenti