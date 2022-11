Ancona, controlli ai luoghi della movida. Sanzionati due locali

ANCONA – Due locali di Ancona sono stati sanzionati nel corso di controlli congiunti eseguiti ieri sera nel capoluogo marchigiano dalla Squadra Amministrativa e di Sicurezza della Polizia di Stato e da quella dell’Ufficio Commercio della Polizia Locale di Ancona, con il contributo delle Volanti della Questura di Ancona, Una trentina i giovani identificati nei luoghi della movida, in Piazza del Plebiscito.

I locali sono finiti sotto la lente della polizia per verificare il rispetto delle ordinanze comunali degli orari di chiusura e il rispetto del divieto di consumare al di fuori degli spazi di pertinenza dei locali. In una pizzeria gli agenti hanno accertato irregolarità sul rispetto della normativa per l’abbattimento delle barriere architettoniche. La struttura non è stata ritenuta in regola, per cui le forze dell’ordine hanno proceduto a segnalare al Comune di Ancona che dovrà valutare se l’esercizio, in mancanza dei requisiti, possa proseguire l’attività al pubblico.

Controllato anche un locale in corso Stamira dove i poliziotti hanno riscontrato un ampliamento dell’area di somministrazione delle bevande senza autorizzazione, inoltre veniva utilizzato uno spazio non idoneo con dj set per diffondere musica. L’esercente, già sanzionato tempo fa per la stessa ragione e diffidato dal Comune di Ancona, è stato per questo contravvenzionato con una sanzione amministrativa di 300 euro. Il Suap dovrà conseguentemente valutare la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Alla Baraccola le forze dell’ordine hanno effettuato un controllo amministrativo presso un Pub dove non sono emerse criticità.