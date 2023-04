ANCONA – Sono 35 le mense e punti di cottura di strutture ospedaliere, case di cura e residenze protette, controllate dai Nas nelle Marche, nell’ambito di verifiche condotte sul territorio nazionale in strutture pubbliche e private.

Nelle Marche i carabinieri del Nas dei Carabinieri di Ancona, hanno controllato 12 strutture nella provincia di Ancona, 8 in quella di Macerata e di Pesaro, 6 in provincia di Ascoli Piceno e una nel fermano. In 18 casi sono state riscontrate carenze strutturali consistenti nel distacco di parti di intonaco, dissoluzione di continuità nella pavimentazione, annerimento e presenza di fessurazioni nelle pareti.

In pochissimi casi sono state rilevate carenze igienico sanitarie dovute alla presenza di umidità. Al gestore di una mensa del maceratese è stata contestata una sanzione amministrativa di 1.000 euro, per non aver provveduto ad effettuare le pulizie ordinarie.

I Nas hanno infatti rilevato la presenza di sporcizia sul pavimento relativa a residui di lavorazioni pregresse. I gestori delle mense non in regola sono stati segnalati all’Autorità Sanitaria che provvederà ad emanare le relative prescrizioni per il ripristino delle condizioni igienico sanitarie.