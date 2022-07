Ancona: controlli e interventi dei poliziotti, tra balneari e liti sedate

Numerosi i servizi di controllo disposti dalla Questura di Ancona, tra servizi di prossimità in spiaggia e interventi per liti

ANCONA – Intenso lavoro per Volanti e poliziotti di quartiere di Ancona, tra interventi e servizi di prossimità per garantire a marchigiani e turisti una estate sicura nell’anconetano. Il questore di Ancona Cesare Capocasa, ha disposto dei servizi di Polizia di prossimità realizzati dai Poliziotti di quartiere della Questura dorica.

Nella giornata di ieri i polizotti hanno contattato i titolari di nove stabilimenti balneari, ubicati a Portonovo, dove era stata segnalata la presenza di alcuni ragazzini intenti a fare tuffi pericolosi dal molo, che avevano creato un po’ di scompiglio tra i bagnanti.

I poliziotti hanno lasciato il loro numero di telefono per una segnalazione in tempo reale di fatti simili. L’altro ieri e stamattina gli agenti si sono recati nella spiaggia di Palombina dove hanno preso contatto con 15 dei 21 titolari di stabilimenti balneari.

Qui il proprietario di un lido ha segnalato alla pattuglia che alcuni ragazzi, la sera precedente, dopo avere assistito ad una serata musicale in un vicino lido, si erano appropriati di un pedalò con cui erano arrivati fino a Torrette, lasciando il natante su quella spiaggia.

Nella stessa giornata di oggi l’attività di prossimità, volta a stabilire un proficuo contatto con la Polizia, è proseguita al Passetto, dove gli agenti sono scesi per perlustrare il tratto di spiaggia e verificare l’eventuale presenza di soggetti malintenzionati.

Nei giorni scorsi, infatti, una Volante aveva denunciato una donna straniera di 36 anni per minacce dopo che aveva molestato i clienti di un camping e minacciato il titolare di un altro stabilimento balneare.

Lite in strada

Le Volanti, nella notte del 9 luglio, sono intervenute in via Martiri della Resistenza, dove un uomo aveva segnalato di aver subito un’aggressione in strada. Il segnalante, con a carico diversi precedenti penali, ha riferito agli operatori di polizia intervenuti sul posto che, mentre sostava a bordo del suo furgone era stato avvicinato da uno scooter con a bordo due uomini che lo avevano insultato per motivi legati alla circolazione stradale.

La discussione sarebbe degenerata in una aggressione fisica nei confronti dell’uomo, che sarebbe stato colpito con diversi pugni al volto e tirato con forza fuori dal mezzo. Gli aggressori sarebbero poi risaliti a bordo dello scooter per darsi alla fuga. Sono in corso indagini per identificare i colpevoli.

Lite in famiglia

I poliziotti sono intervenuti nella serata dell’8 luglio in una abitazione del quartiere Grazie di Ancona per una lite in famiglia che sarebbe scoppiata “per gelosia”. La persona che ha richiesto l’intervento delle Volanti ha riferito ai poliziotti di aver discusso con la compagna per una frequentazione con un ragazzo che, stando al segnalante, avrebbe procurato cannabis alla donna.

Il presunto spacciatore, sul posto, avrebbe ammesso ai poliziotti di frequentare la donna da qualche giorno, negando però di averle mai ceduto alcuna sostanza. Avrebbe inoltre riferito di essere stato invitato a compiere una prestazione sessuale con la donna alla presenza del compagno.

Una volta riportata la calma, il richiedente l’intervento, si è allontanato spontaneamente dall’abitazione in cui conviveva con la donna.

Vendita di merce senza autorizzazione

L’8 luglio, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Ancona, sono intervenuti presso il parcheggio del parco commerciale del Conero, dove hanno fermato un venditore ambulante che invitava i clienti ad acquistare capi di abbigliamento intimo.

Identificato l’uomo, che risultava gravato da diversi precedenti di polizia, fra i quali un avviso orale del Questore di Napoli e da divieti di ritorno in diversi Comuni, poiché sprovvisto di idonea documentazione e titolo autorizzativo alla vendita, è stato sanzionato per esercizio abusivo del commercio su aree pubbliche. Contestualmente i poliziotti hanno provveduto al sequestro degli articoli in suo possesso e notificato un foglio di via dal Comune di Ancona per la durata di 3 anni con l’ingiunzione di presentazione presso la Questura di Napoli.

Lite tra fidanzati

Gli agenti della Squadra Volante di Ancona sono intervenuti oggi – 9 luglio – in Piazza Roma su richiesta di una studentessa che, in stato di forte agitazione, si era allontana dalla propria abitazione e girovagava a piedi per il centro storico.

La ragazza riferiva agli agenti di atteggiamenti minacciosi e intimidatori del fidanzato – suo coetaneo – geloso della presenza in casa di un conoscente, che doveva aiutare la coinquilina della ragazza a traslocare. In presenza degli operatori, la studentessa veniva tempestata di telefonate e messaggi Whatsapp dai contenuti minacciosi e denigratori.

I poliziotti, pertanto, si sono recati presso l’abitazione della studentessa e hanno identificato il fidanzato, il quale si è mostrato tranquillo, lucido ma anche dispiaciuto per l’accaduto ammettendo di avere problemi di gestione della rabbia.

Quest’ultimo, recuperati alcuni effetti personali dalla casa, si è allontanato. Gli operatori restavano ancora per qualche tempo con la ragazza rassicurandola ed invitandola a contattare il numero di emergenza qualora il ragazzo dovesse nuovamente mettersi in contatto con lei.