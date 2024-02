Ancona, controlli in città: denunciati due giovani

ANCONA – Continuano i controlli disposti durante i weekend dal Questore Capocasa nelle zone del centro cittadino, ove oltre alle manifestazioni, alle iniziative organizzate anche in occasione del Carnevale. Ma non solo, i controlli riguardano anche le linee di autobus principali che dalle zone periferiche della città vengono utilizzati dai più giovani per raggiungere il centro cittadino e che, spesso, diventano teatri di episodi di inciviltà.

E proprio per quanto riguarda tali mirati controlli ieri, 10 febbraio, sono stati deferiti due giovani stranieri, entrambi di origine marocchina di circa 21 e 22 anni. Entrambi, nell’ambito dei servizi di controllo e di prevenzione, unitamente ai poliziotti delle volanti impiegati quotidianamente nel controllo del territorio, venivano fermati poiché uno dei due, nel tentativo di eludere il controllo cercava di allontanarsi ed inciampava nel marciapiede, rovinando a terra nei pressi della fermata dell’autobus. In palese stato di alterazione psico fisica veniva deferito per ubriachezza molesta (ex art. 688 c.p.). L’altro giovane con lui veniva invece trovato in possesso di 1.6 gr di sostanza stupefacente di tipo hashish celata all’interno di un involucro di plastica che nascondeva all’interno della tasca dei pantaloni. Quest’ultimo veniva deferito ex art. 75 D.P.R. 309/90.

Durante il servizio di ieri sono state controllate 63 persone, di cui 25 con precedenti giudiziari. Anche gli esercizi commerciali sono stati oggetti di controlli specifici ma nessuna irregolarità è stata riscontrata. Non solo controlli: i servizi messi in campo durante il weekend sono anche servizi di prossimità e di vicinanza ed infatti sia nelle vie del centro cittadino che all’interno del Centro Commerciale Conero i cittadini ed i più piccoli, ieri hanno potuto trascorrere qualche momento in compagnia dei poliziotti, sui quali ogni cittadino, grande o piccolo che sia, può sempre contare e far riferimento.