Ancona, controlli sulla normativa di conduzione dei cani: sei le violazioni accertate dalla Polizia Locale

Ottanta i controlli eseguiti da oltre un mese da agenti della Polizia Locale di Ancona in borghese, in centro e nei parchi della città

ANCONA – Sono 80 i conduttori di cani controllati fino ad oggi dalla Polizia Locale di Ancona che da oltre un mese, controlla le zone cittadine dove si registrano le maggiori criticità legate al rispetto della normativa sulla conduzione dei cani e la raccolta delle deiezioni da parte dei padroni degli amici a quattro zampe.

I controlli degli agenti della Polizia Locale di Ancona

Fin dal primo mattino (alle 6) un ufficiale e 4 operatori in abiti civili, ‘armati’ di penna e lettore di microchip eseguono i controlli. Sono 6 violazioni rilevate finora., tra le quali il mancato utilizzo del guinzaglio e l’omessa raccolta di deiezioni.

I controlli si sono concentrati nei parchi cittadini, tra i quali Cardeto, Cittadella, Parco Unicef, Parco degli Ulivi , il Gabbiano, Parco Verbena, Parco San Gaspare, Parco di Posatora, Pineta del Passetto e nelle vie del centro. Il controllo ha riguardato anche l’ambito sanitario in collaborazione con il Servizio Veterinario dell’Asur, la verifica dell’iscrizione degli animali all’anagrafe canina e la provenienza degli animali. In un caso, il cane e’ stato prelevato per accertamenti sanitari e restituito al padrone dopo qualche giorno.