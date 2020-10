Ancona, controlli antidroga della Polizia al Parco Ricci

ANCONA – Continuano i controlli della Polizia sul territorio dorico dalle zone del centro città agli Archi. E poi piazza Ugo Bassi e i parchi cittadini. In prima linea i poliziotti delle Volanti, del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, dalla Polizia Stradale e del nucleo Cinofili con il cane Wally.



E proprio durante i controlli al parco Pacifico Ricci il cane poliziotto ha dato indicazioni al conduttore, raspando il terreno per l’individuazione della sostanza. Così sotto un cespuglio è stato trovato un involucro di cellophane chiuso con all’interno sostanza di colore biancastro del peso di circa 40 grammi e un bilancino di precisione.

La sostanza è stata analizzata ed è risultava sostanza da taglio.



I controlli in generale hanno permesso identificare 46 persone e passare al vaglio 35 veicoli.