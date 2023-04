Ancona, controlli Alto Impatto: identificate 110 persone

ANCONA – Sono 110 le persone identificate nel corso dell’operazione Alto Impatto che ha posto sotto la lente il quartiere Piano San Lazzaro di Ancona. I veicoli posti sotto controllo sono stai 58. Tra le persone identificate, alcune avevano precedenti di polizia. I controlli interforze, coordinati dal Questore di Ancona Cesare Capocasa su indicazione del Prefetto Darco Pellos in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica hanno coinvolto anche Squadra Cinofili e Reparto Prevenzione Crimine.

Nell’ambito del servizio, il personale della Divisione di Polizia Amministrativa (Squadra amministrativa e di Sicurezza) e della Polizia locale, Ufficio commercio, ha effettuato il controllo amministrativo di locali ed esercizi pubblici e in uno dei bar controllati sono emerse irregolarità. Al titolare é stata elevata una sanzione amministrativa di 1.000 euro per l’assenza della cartellonistica indicante la presenza di videocamere all’interno del locale. In fase di accertamento, invece, da parte della Polizia Locale, la documentazione inerente la richiesta di occupazione del suolo pubblico per la presenza di tavolini e sedie all’esterno del locale stesso.

Nelle prime ore della mattina la Squadra Volante della Questura di Ancona è intervenuta in zona Ghettarello dove era stata segnalata una lite in famiglia. Un’anziana signora ha riferito ai poliziotti giunti sul posto che era stata svegliata da un forte rumore proveniente dalla sua cucina e dalle grida dei vicini di casa. Dopo essersi accorta che era stata infranta, con una bottiglia di vetro di grandi dimensioni, una piccola parte di vetro che separa la sua cucina dalla veranda dell’abitazione dei vicini, la donna aveva chiamato i poliziotti.

Gli agenti hanno identificato i vicini, dei 48enni che sarebbero apparsi in stato di abuso di sostanze alcoliche e una terza persona che sarebbe intervenuta nell’abitazione, chiamata dalla donna per placare gli animi della discussione, che era ormai terminata. L’uomo, avrebbe ammesso ai poliziotti che durante la lite, in un gesto d’ira, avrebbe scagliato una bottiglia di vetro verso il muro, danneggiando accidentalmente la vetrata dell’abitazione della vicina, che avrebbe provveduto a risarcire.

I poliziotti hanno richiesto l’intervento del 118 per prestare le cure alla signora anziana, molto provata dal forte spavento ma che rifiutava il trasporto in ospedale.