Ancona, controlli Alto Impatto a Piano San Lazzaro: identificate 106 persone e controllati 55 veicoli

ANCONA – Identificate 106 persone e controllati 55 veicoli. È parte del bilancio dei controlli interforze eseguiti nella serata di ieri 14 aprile dalla polizia di Stato nell’ambito dell’operazione ‘Alto Impatto’ condotta ad Ancona, nel quartiere San Lazzaro su indicazione del Prefetto Darco Pellos.

Oltre ai controlli amministrativi da parte della Squadra amministrativa di sicurezza della Questura, insieme al personale dell’ufficio commercio della Polizia locale di Ancona, con il rilievo di alcune violazioni amministrative e conseguenti sanzioni, ad un cittadino italiano è stata contestata una violazione in materia di sostanze stupefacenti.

In Corso Carlo Alberto, la Squadra Volante della Questura di Ancona, é intervenuta per la presenza di una persona molesta che infastidiva i passanti. Gli Agenti, intervenuti sul posto hanno identificavano l’uomo, un cittadino straniero di 28 anni, che in stato di alterazione da sostanze alcooliche, é stato sanzionato.