Ancona, controlli Alto Impatto: ragazzi sorpresi con stupefacente nell’auto

ANCONA – Proseguono senza sosta ad Ancona i controlli ad “Alto Impatto” voluti dal Questore Capocasa, d’intesa con il Prefetto Saverio Ordine. Il servizio si è svolto, nella serata di ieri, con i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia unitamente agli operatori della Questura ed ha interessato il Piano, gli Archi, la Stazione nonché diversi esercizi commerciali situati in quelle zone.

Sono state identificate 153 persone, di cui 18 soggetti sono risultati gravati da pregiudizi di polizia. I veicoli controllati sono stati circa 43, attraverso 3 posti di controllo dislocati in alcune zone strategiche della città.

Durante il servizio i poliziotti, anche grazie all’ausilio dei colleghi delle Volanti impegnati nel controllo del territorio, hanno contestato la violazione prevista dall’art.75 del D.P.R. n° 309/90 a due giovani i quali sono stati trovati in possesso di circa 22 grammi in totale di sostanza stupefacente tipo “Hashish”. I predetti in compagnia di altri due ragazzi, a bordo di un’autovettura, venivano sottoposti a controllo perché, alla vista degli Agenti, avevano assunto comportamenti sfuggenti tanto da attirare la loro attenzione. Ai poliziotti non sfuggiva il caratteristico odore della suddetta sostanza stupefacente provenire dall’interno dell’autovettura. Effettivamente, una quantità veniva trovata all’interno di una borsetta di pronto soccorso, custodita nel portaoggetti dell’automobile ed un’altra avvolta in un involucro di carta di una nota barretta al caramello. Al conducente del veicolo, oltre alla violazione amministrativa relativa alla sostanza stupefacente, gli veniva altresì ritirata la patente di guida per un periodo di trenta giorni.

Inoltre, uno degli altri due viaggiatori, é stato deferito all’Autorità Giudiziaria, in quanto trovato in possesso di un coltello a serramanico avente la lama di una lunghezza di circa 6 cm.