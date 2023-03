Contratto in scadenza per 500 dipendenti di Torrette, l’Azienda ospedaliera: «Stiamo verificando»

L'Azienda ospedaliero universitaria in una nota replica alla Rsu che aveva espresso preoccupazione per la scadenza al 30 aprile 2023 di 500 dipendenti del comparto a tempo determinato

ANCONA – «L’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, consapevole del delicato momento, sta verificando le strategie da condividere con il SSR (Sistema Sanitario Regionale, ndr), atte a superare quanto segnalato». Così in una nota stampa l’Azienda, riferendosi alla questione sollevata nei giorni scorsi dalla Rsu di Torrette, che aveva acceso i riflettori sull’imminente scadenza (30 aprile 2023) di 500 dipendenti del comparto (infermieri, tecnici e amministrativi) con contratto a tempo determinato.

«Tutto quello che è stato evidenziato dalla Rappresentanza Unitaria Aziendale (Rsu) – prosegue la nota – rappresenta una criticità già nota nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale». La Rsu aveva chiesto la stabilizzazione dei precari, evidenziando che i dipendenti con contratto in scadenza «rappresentano il 16% del personale complessivo del comparto, che conta in totale 3.100 dipendenti, una quota rilevante per l’azienda».

Il rischio sottolineato dalla coordinatrice Laura Cesari è quello, in caso di mancato rinnovo, di dover «pensare di rimodulare l’assistenza fornita ai pazienti».