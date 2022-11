Ancona, conto alla rovescia per Italia-Germania under 21

Sabato prossimo alle 17.30 allo stadio Del Conero gli azzurrini di Paolo Nicolato affrontano i tedeschi in un'amichevole di lusso, in preparazione al prossimo Europeo in programma la prossima estate in Georgia e Romania

ANCONA – Lo stadio Del Conero di Ancona si prepara a ospitare l’amichevole di lusso tra l’Italia under 21 e i pari età della Germania. Un appuntamento importante, per gli anconetani ma anche per tutta la regione, che permetterà a tanti calciofili di potersi riavvicinare alla nazionale, seppure quella giovanile, che è l’espressione del calcio italiano che cresce, il palcoscenico su cui osservare i giocatori che in futuro potranno giocarsi la chance di entrare nella nazionale maggiore. Da quando Paolo Nicolato guida la nazionale under 21, infatti, sono stati ben sedici i giocatori a esordire con la prima squadra dell’Italia. Dopo quattordici anni l’under 21 torna ad Ancona e lo fa con un test di grande rilevanza per gli azzurrini di Nicolato, ieri 14 novembre impegnato nella prima conferenza stampa di avvicinamento alla sfida.

L’obiettivo è quello di fare esperimenti – ha spiegato il commissario tecnico -, e di ampliare la rosa in vista del prossimo Europeo. Le amichevoli dell’Italia under 21 prima dell’appuntamento continentale, fissato dal 9 giugno al 2 luglio 2023 in Georgia e Romania – con gli azzurrini inseriti nel girone di Cluj con Francia, Svizzera e Norvegia – saranno tre: quella con la Germania di sabato ad Ancona e poi altre due in primavera. Anche per questo il match di sabato al Del Conero riveste un notevole interesse, nel cammino della giovane Italia verso il prossimo Europeo. E’ una nazionale giovanissima, come ha tenuto a sottolineare Nicolato in conferenza stampa: «Abbiamo una squadra composta per più della metà da ragazzi che potranno giocare con noi anche nel prossimo biennio: un po’ di competitività la perdiamo, ma cerchiamo di fare del nostro meglio con i ragazzi a disposizione. Siamo riusciti per due bienni a centrare la qualificazione all’Europeo, e nel primo abbiamo raggiunto i quarti di finale». I precedenti con la Germania sono nove con due vittorie azzurre, tre pareggi e quattro affermazioni dei tedeschi.

I biglietti per Italia-Germania possono essere acquistati presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. Sono previsti prezzi popolari e tariffe ridotte per gli under 18.

Ecco l’elenco dei convocati per la partita di sabato ad Ancona contro la Germania.

Portieri: Elia Caprile (Bari), Marco Carnesecchi (Cremonese), Stefano Turati (Frosinone).

Difensori: Raoul Bellanova (Inter), Riccardo Calafiori (Basilea), Giorgio Cittadini (Modena), Caleb Okoli (Atalanta), Lorenzo Pirola (Salernitana), Giacomo Quagliata (Cremonese), Matteo Ruggeri (Atalanta), Mattia Viti (Nizza).

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Chelsea), Salvatore Esposito (Spal), Filippo Ranocchia (Monza), Nicolò Rovella (Monza), Filippo Terracciano (Verona), Franco Tongya (Odense).

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Empoli), Matteo Cancellieri (Lazio), Lorenzo Colombo (Lecce), Lorenzo Lucca (Ajax), Emanuel Vignato (Bologna), Cristian Volpato (Roma).