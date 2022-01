Ancona: container a fuoco sotto il palazzo della Rai

È successo ieri sera in piazza della Repubblica. È un prefabbricato della ditta che sta facendo i lavori in via della Loggia. Indaga la polizia

ANCONA – Prima un borsone pieno di munizioni vicino all’ingresso di Rai Way, alle Palombare, ora un container a fuoco sotto il palazzo della sede della Rai.

L’episodio non sarebbe chiaro e la polizia ha avviato una indagine sul principio di incendio che ieri sera (8 gennaio) ha portato i vigili del fuoco ad intervenire a due passi dal teatro delle Muse. Erano le 20.30 quando un passante ha visto del fumo uscire da un container collocato vicino all’edicola dei giornali. I vigili del fuoco sono arrivati subito e hanno spento le fiamme prima che l’incendio progredisse. Monitorata anche la temperatura con l’ausilio della termocamera. Non si registrano feriti.

L’episodio è sembrato al quanto anomalo visto che il container non era operativo. Sul posto è stata chiamata la polizia. Sono in corso accertamenti per verificare le cause dell’incendio, anche tramite la visione delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza, ubicate nella zona. L’incendio si è verificato a due giorni di distanza dal ritrovamento delle munizioni per fucile in via dell’Industria. Solo un caso?