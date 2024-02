Ancona, il consorzio sulla piscina del Passetto: «Confidiamo in una rapida riapertura»

«Con i tecnici siamo intervenuti subito per mettere in regola le difformità riscontrate», spiega il vicepresidente di Cogepi, Lamberto Cerotti

ANCONA – La piscina del Passetto, chiusa da venerdì scorso in seguito a un’ordinanza del Comune di Ancona, dopo i controlli di questura e vigili del fuoco del giorno precedente che hanno segnalato irregolarità in materia di sicurezza, potrebbe riaprire presto, il gestore Cogepi si sta attivando in tutti i modi per permettere la riapertura, come afferma Lamberto Cerotti, vicepresidente del consorzio di gestione che gestisce anche la piscina di Ponterosso di Ancona, attualmente chiusa per restyling, e quella di Chiaravalle: «La gran parte delle difformità riscontrate e oggetto dell’ordinanza di chiusura temporanea della piscina del Passetto, è già stata prontamente colmata grazie a una immediata attivazione dei nostri tecnici – spiega Cerotti –. C’è stata immediatamente una proficua interlocuzione con la nuova giunta comunale per superare al più presto le problematiche riscontrate. Voglio tranquillizzare i nostri utenti e le società sportive che utilizzano l’impianto: confidiamo in una rapida riapertura».

Sulla falsariga anche il legale di Cogepi, Tommaso Rossi, che specifica: «Diverse violazioni segnalate sono già state immediatamente risolte. Comunque, stiamo parlando di carenze perlopiù formali che non hanno mai messo in alcun modo a rischio la sicurezza degli utenti della piscina, sia gli atleti che gli spettatori. Si auspicava la possibilità di ricercare soluzioni meno drastiche. Peraltro, la gran parte della documentazione richiesta era in procinto di essere trasmessa. Confidiamo in una rapida e collaborativa dialettica con il sindaco Silvetti e la sua giunta, per ridare agli anconetani la loro piscina senza che il consorzio debba rivolgersi al Tar».

Si affianca in questa richiesta anche Igor Pace, presidente della Vela Nuoto Ancona, una delle principali associazioni sportive che utilizza l’impianto, e amministratore di Cogepi: «Confidiamo in una rapida risoluzione di ogni problematica e in un’altrettanto rapida riapertura della piscina del Passetto. I danni per le società agonistiche che utilizzano l’impianto, con partite di pallanuoto e gare di nuoto nazionali e regionali, sono gravissimi. Sono certo che il sindaco Silvetti, con il quale abbiamo avuto un confronto, abbia già compreso il problema delle società e intervenga personalmente per accelerare la migliore soluzione e consentire una rapida riapertura».

La piscina del Passetto ospita, infatti, non solo numerose partite di pallanuoto ogni weekend, ma anche e quotidianamente gli allenamenti di diverse società agonistiche di nuoto, pallanuoto e nuoto sincronizzato. Oltre, naturalmente, a ospitare quotidianamente pubblico per il nuoto libero e per i corsi di scuola nuoto e di fitness in acqua.