Marche, in Consiglio regionale si ricorda Carlo Urbani. Latini: «Medico ed eroe»

ANCONA – «Ci sono donne e uomini che nel corso della storia hanno cambiato il mondo senza chiedere che gli altri facessero la stessa cosa, tra questi vi è sicuramente il dottor Carlo Urbani». Sono le parole del presidente dell’Assemblea Legislativa Dino Latini in apertura dei lavori del Consiglio regionale odierno, una seduta aperta, in modalità telematica, in cui si ricorda Carlo Urbani, il medico di Castelplanio, che riuscì a identificare in un uomo d’affari la Sars, malattia al centro dell’epidemia esplosa in Estremo Oriente nei primi anni del 2000 e di cui rimase vittima il 29 marzo del 2003.

Latini ha ricordato il tributo del medico che per primo riuscì a dare «indicazioni sulla presenza della malattia» pagando poi con la sua stessa vita, ma «consentendo la messa in sicurezza tantissima parte del personale sanitario presente negli ospedali e di vite umane che potevano essere travolte dalla portata dell‘epidemia Sars».

Un tributo pagato anche dai sanitari impegnati nella lotta alla pandemia. Il presidente del Consiglio regionale ha sottolineato che pochi scienziati nella storia sono stati «medici ed “eroi umani” come invece è stato lui che si è calato nel suo ruolo di mettersi a disposizione dell’umanità. Consentendo così che il progresso e la tutela della salute degli altri fossero al primo posto».

In programma una proiezione di un video a cura dell’Associazione “Carlo Urbani”, intermezzi musicali del violinista e compositore Marco Santini e la partecipazione del giornalista Luca Falcetta. Conclusioni affidate al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

Nei giorni scorsi la famiglia Urbani è stata colpita da un altro lutto: è morta all’età di 20 anni Maddalena Urbani, la figlia di Carlo Urbani.