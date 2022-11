Consiglio regionale, nominati i presidenti della III e IV Commissione consiliare permanente

ANCONA – Nominati questa mattina i nuovi presidenti della III e IV Commissione consiliare permanente, dopo l’elezione in Parlamento dei tre assessori Mirco Carloni, Giorgia Latini e Guido Castelli e della presidente della IV Commissione Elena Leonardi. Alla guida della III Commissione (Urbanistica, Ambiente, Energia, Governo del Territorio e Protezione civile) è stato nominato Luca Serfilippi (Lega) al posto di Andea Maria Antonini, neo assessore con deleghe economiche, mentre alla guida della IV Commissione (Sanità) è stato nominato Nicola Baiocchi (Fratelli d’Italia) al posto di Elena Leonardi eletta in Senato.

Luca Serfilippi presidente III Commissione consiliare permanente

«Abbiamo importanti sfide in Commissione – ha detto il consigliere regionale leghista Luca Serfilippi – dalla legge urbanistica al piano delle infrastrutture, due punti programmatici rallentati dalla pandemia che dovremmo approvare il prima possibile come Consiglio regionale». «Come Commissione il primo atto che faremo è una proposta di legge per limitare e quindi indicare le aree idonee e non idonee ad ospitare» gli impianti per «l’agrivoltaico a terra» per «porre un freno alla distruzione del nostro paesaggio, della nostra storia, cultura e identità» perché vanno a «rovinare le nostre colline che sono bellissime. Non siamo contrari a prescindere, ma il fotovoltaico in primis sui tetti delle case e sui tetti dei capannoni, e poi se ci sono delle aree dismesse e abbandonate, non siamo contrari a un impianto fotovoltaico, però dove ci sono doc, igp e aree tutelare e protette, prima il terreno agricolo e poi semmai il fotovoltaico». «Per limitare questo, come gruppo Lega abbiamo presentato una proposta di legge, anche la giunta ci sta lavorando», così come «anche qualche altro gruppo consiliare».

Sul nuovo piano energetico regionale, Luca Serfilippi ha sottolineato l’importanza «delle Comunità Energetiche (Cer, ndr) dove la Regione Marche è stata una delle prime regioni ad approvare una legge su questo tema ed è anche il futuro perché per abbattere le bollette oltre agli aiuti del governo che ci auguriamo tutti quanti arrivino sia per le imprese sia per le famiglie, anche lo sviluppo delle comunità energetiche all’interno dei condomini, tra imprese e famiglie, parrocchie, anche gli enti pubblici hanno un ruolo molto importante e già qualche comune è partito. Lo sviluppo delle comunità energetiche rappresenterà un pilastro fondamentale pe calmierare anche le bollette delle famiglie e delle impese». Secondo il presidente della III Commissione consiliare permanente «per i primi mesi del prossimo anno prenderà il via».

Nicola Baiocchi, presidente IV Commissione consiliare permanente

Il presidente della IV Commissione consiliare permanente Nicola Baiocchi (Fratelli d’Italia ha detto «ci aspetta un cammino molto importante, ma sono certo che con la collaborazione di tutti i consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza, potremmo fare sicuramente un ottimo lavoro. Il comparto medico, il comparto della sanità, ha bisogno assolutamente di essere ascoltato» anche «in relazione al ruolo importantissimo che svolgono all’interno della nostra società per il diritto alla salute, diritto costituzionalmente garantito».

Secondo il consigliere di Fratelli d’Italia Nicola Baiocchi «ci sono tante cose da migliorare e da correggere: l’ottimo rapporto che mi lega all’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, sono certo mi porterà a dare un contributo, a dare una mano per migliorare le cose, con l’aiuto di tutti».

Parlando della riforma sanitaria ha spiegato che si tratta di «una riforma sul piano amministrativo organizzativo che deve portare efficienza, risparmio dei costi e una divisione territoriale molto chiara, in Ast territoriali con dei ruoli molto importanti come quello del direttore generale, del direttore amministrativo, del direttore sanitario e dell’integrazione socio-sanitaria, una figura importantissima che avrà la funzione di integrare i nosocomi con i territori, quindi di andare i una direzione molto chiara, che è quella improntata dalla giunta del presidente Acquaroli che ha puntato tantissimo su questa riforma». Ora l’obiettivo, ha aggiunto è «spingerci velocemente verso il nuovo piano socio-sanitario».

Tra «i problemi cronici» della sanità, Baiocchi ha annoverato la carenza del «personale medico» con «il blocco del numero chiuso all’interno delle università, questa Regione ha fatto dei provvedimenti molto importanti in ordine alle borse di specializzazione per i medici, ma sappiamo che gli effetti di questi provvedimenti si vedranno soltanto fra diverso tempo e auspichiamo che adesso il nuovo governo metta mano subito a questa emergenza nazionale, perché non è solo una emergenza marchigiana».