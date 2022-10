Consiglio regionale Marche: ok a sostegni a sport e disabilità e al mantenimento sportelli bancari nell’entroterra

Tra gli atti approvati in aula anche quello per le celebrazioni del Pian Perduto e alla mozione del M5s per rinforzi al personale dei vigili del fuoco

ANCONA – Disco verde dal consiglio regionale alla proposta di legge a firma Pd in materia di sport e disabilità e per le celebrazioni del Pian Perduto; ok anche alla risoluzione per il mantenimento degli sportelli bancari nell’entroterra e alla mozione del M5s per rinforzi al personale dei vigili del fuoco.

Per quanto concerne la legge su sport e disabilità, avvallata anche con il sostegno della maggioranza di centrodestra, il capogruppo di Fratelli d’Italia e relatore di maggioranza della Pdl, Carlo Ciccioli spiega che «è stata pensata per facilitare la presenza delle figure degli atleti-guida e degli accompagnatori sportivi con tre interventi: il riconoscimento di un sostegno finanziario che possa aiutare a rendere stabile e continuativa la presenza degli atleti-guida per gli atleti non vedenti o ipovedenti e degli accompagnatori per altre tipologie di sportivi; la costituzione di un elenco regionale di queste due figure che aiuti gli atleti nell’individuare i soggetti disponibili; la possibilità di concludere accordi istituzionali che facilitino il coinvolgimento degli studenti nelle attività di atleti-guida ed accompagnatori sportivi, nel contesto dei rispettivi percorsi formativi teorico-pratici».

Carlo Ciccioli, capogruppo Fratelli d’Italia Il gruppo assembleare del Pd

Ciccioli evidenzia che la maggioranza, accogliendo favorevolmente la Pdl dem «si conferma attenta, senza pregiudizi e pronta alla collaborazione, in favore di tutti i cittadini. Con gli atti approvati durante questi mesi in evidenzia la massima attenzione che l’esecutivo Acquaroli ripone nella promozione e valorizzazione dello Sport per tutti i marchigiani da molteplici punti di vista: sociale, politiche giovanili, economico e turistico». Un provvedimento che secondo Ciccioli rientra nel «solco di quanto già anticipato nel ‘Piano regionale per la promozione della pratica sportiva e dello sport di cittadinanza 2021/2025’, approvato con l’8 marzo scorso e nel Programma annuale degli interventi di promozione sportiva anno 2022, approvato il 2 maggio scorso, ammettendo fra le spese per istruttori sostenute dalle società e associazioni sportive anche quelle per l’atleta guida e l’accompagnatore sportivo».

Inoltre, sottolinea la possibilità di stipulare accordi con le università marchigiane, con le istituzioni scolastiche e il mondo dello sport paralimpico, «in modo tale da giovare sia agli studenti che ampliano il loro bagaglio formativo, sia agli sportivi paralimpici che hanno maggiori possibilità di reperire gli atleti-guida e gli accompagnatori sportivi. E la costituzione di un apposito Albo al quale potersi iscrivere dopo una formazione adeguata. Credo – conclude – che si tratti di una Legge importante che aumenterà i benefici nella diffusione dello sport fra le persone con disabilità, incrementando anche la valenza sociale».

Dino Latini, presidente Consiglio regionale Jessica Marcozzi, consigliere regionale Forza Italia Giacomo Rossi, consigliere regionale Civici

Nella stessa seduta ha avuto il via libera anche una risoluzione che impegna la giunta regionale a programmare con urgenza un incontro con i sindaci dei Comuni dell’entroterra (Fiastra, Valfornace, Bolognola e altri) per il mantenimento degli sportelli bancari in queste aree. L’atto ha unificato due differenti mozioni: una a firma Pd e l’altra dei consiglieri Dino Latini (Udc), Gianluca Pasqui, Jessica Marcozzi (Fi) e Giacomo Rossi (Civici Marche).

Nel dettaglio la risoluzione chiede di definire un’intesa con la Commissione regionale Abi Marche, con la partecipazione di Banca d’Italia, per evitare i disagi legati alla chiusura delle filiali. In base all’atto approvato, l’intesa deve essere garantita per un periodo non inferiore ai cinque anni. La Giunta viene sollecitata a considerare gli uffici postali operativi anche come sportelli finanziari.

Marta Ruggeri, capogruppo Movimento 5 Stelle

In aula è stata approvata all’unanimità la mozione presentata dalla capogruppo del M5s Marta Ruggeri per rinforzi al personale dei vigili del fuoco. Ruggeri ha chiesto alla giunta regionale di promuovere un nuovo impegno finanziario «all’altezza delle funzioni svolte dai vigili del fuoco, che stanno facendo fronte con sacrificio e abnegazione alle forti carenze dell’organico».

Inoltre, ha chiesto anche «un congruo contributo per la Protezione civile marchigiana e per i gruppi locali di volontariato, creando di conseguenza le condizioni per alleggerire il carico di lavoro che grava sui vigili del fuoco riguardo al contrasto degli incendi boschivi, e prevedendo le risorse nello specifico programma operativo annuale». La mozione della capogruppo M5s recepisce «il grido d’allarme lanciato dal sindacato di categoria Uil-Pa riguardo alla situazione nella nostra provincia (organici sguarniti, età media sempre più anziana, parco mezzi da rinnovare), che è resa ancor più pesante dalle nuove emergenze conseguenti ai cambiamenti climatici. Purtroppo – conclude – il problema resta attuale anche alla luce del recente disastro che ha investito la nostra Regione».

Romano Carancini, consigliere regionale Pd

Via libera unanime anche alla proposta di legge a prima firma del consigliere regionale del Pd Romano Carancini sulle celebrazioni della Battaglia del Pian Perduto. «Un impegno nel tempo, con diversi compagni di viaggio: Macerata Opera Festival, Cosmari S.p.A., le sezioni CAI di Macerata, Camerino e San Severino Marche, il Consiglio regionale. Tutti insieme per Madonna della Cona e per la nostra montagna» dice il dem Carancini. «Il valore della normativa» spiega, va dalla «valorizzazione turistico-ambientale e anche soprattutto delle aree interne». Il consigliere evidenzia inoltre, il collegamento Marche Umbria legato alla chiesa di Madonna della Cona che «è un luogo simbolo di incontro e punto d irifermento tra le due regioni». Una legge, precisa, «non commemorativa, ma stimolo per parlare di montagna e arrivare ad una carta della montagna».