ANCONA – Iniziativa di solidarietà a Falconara Marittima a supporto dei due anziani coniugi malati e con la casa finita all’asta. Il Città di Falconara calcio a 5 femminile serie A, ha accolto la richiesta del consigliere comunale Marco Baldassini di promuovere una raccolta fondi per sostenere Morena e Giorgio Mariotti, la coppia la cui abitazione andrà nuovamente all’asta, dopo che la prima era andata deserta, il prossimo 20 aprile.

I due coniugi di Falconara Marittima sono entrambi gravemente malati: Morena ha 62 anni, è diabetica, in lista di attesa per un intervento di asportazione dell’utero e nel 2020 in piena pandemia è stata operata per un carcinoma mammario, mentre Giorgio, 64 anni, è costretto a letto, immobilizzato a causa di una patologia neurodegenerativa progressiva e incurabile.

L’appartamento in via Sardegna, a Falconara Marittima, è andato all’asta in seguito al fallimento dell’azienda di famiglia di Giorgio, la concessionaria Mercedes e Smart Mariotti. La quota di abitazione finita all’asta è la metà acquisita dal marito al momento del matrimonio avvenuto più di 40 anni fa in comunione dei beni. Se dovessero perdere l’abitazione i due anziani non saprebbero dove andare. Il caso è stato trattato anche a Pomeriggio 5, la trasmissione su Canale 5 condotta da Barbara D’Urso.

La raccolta fondi promossa dal Città di Falconara calcio a 5 femminile serie A, si terrà domenica 13 marzo alle 17 al Palabadiali dove le giovani calciatrici saranno impegnate nella sfida contro il Granzette. All’ingresso del palazzetto sarà allestito un banchetto per raccogliere i contributi. Una occasione «unica» fa sapere il consigliere comunale Baldassini dal momento che «da qui al 20 aprile, giorno della prossima udienza, non ci saranno altre partite in casa».

«La dirigenza del Città di Falconara cercherà di sensibilizzare anche i loro sponsor ed è ben lieta di ospitare l’iniziativa oltre che pubblicizzarla anche via social. Sono lieto – aggiunge in un post sulla sua pagina Facebook – , che il presidente Marco Bramucci abbia accolto la mia richiesta con la speranza che il pubblico che sarà presente all’incontro dimostrerà la sua vicinanza verso questa coppia di nostri concittadini».

Intanto Morena, sentita al telefono, fa sapere che la raccolta fondi avviata sul suo conto Postale «procede a rilento e sono stati raccolti all’incirca 3.500 euro» una quota ben lontana dai circa 60mila euro necessari per acquistare la metà di appartamento, intestata al marito Giorgio, andata all’asta in seguito al fallimento dell’azienda della famiglia dell’uomo, la concessionaria Mariotti.