Ancona, confiscati beni per 260mila euro ad una 34enne

La proprietaria dei beni era stata condannata per molti reati, commessi in un arco di tempo di 20 anni, a 15 anni e 8 mesi. Non aveva mai scontato la pena perchè in ripetuto stato di maternità

ANCONA- Un appartamento di pregio a Falconara Marittima, due terreni nelle provincie di Ancona e Macerata, un camper, una autovettura di lusso Porsche “Panamera” e somme presenti su conti correnti e depositi.

Questi i beni confiscati dai militari del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ancona, nell’ambito dell’operazione denominata “ALIAS”, per un valore complessivo, di circa 260.000 euro. La proprietaria, una donna – D.R. di anni 34 – bosniaca di etnia rom, ritenuta socialmente pericolosa in quanto condannata per plurimi reati contro il patrimonio, commessi senza soluzione di continuità in un arco di tempo di circa venti anni (il primo reato risale addirittura a quando la cittadina bosniaca aveva appena 14 anni), durante i quali la stessa aveva fornito agli organi di polizia ben 67 differenti “alias” per rendere più difficile agli investigatori la propria identificazione. La donna era stata condannata complessivamente a 15 anni ed 8 mesi di reclusione, pena mai scontata a causa del suo ripetuto stato di maternità.

(Notizia in aggiornamento)