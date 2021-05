Confael, Zaffiri nominato segretario regionale: «Siamo giovani, ma ambiziosi»

ANCONA – Sandro Zaffiri alla guida della Confederazione Autonoma Europea dei Lavoratori. L’ex consigliere regionale della Lega, è stato proclamato all’unanimità segretario regionale del sindacato, nel corso dell’assemblea nazionale che si è svolta a Roma il 21 maggio.

L’obiettivo, spiega Zaffiri, soddisfatto per l’incarico, è quello di «lavorare per organizzare il sindacato nelle Marche, in un’ottica moderna, che veda la Confederazione non come un sindacato antagonista, bensì come protagonista delle battaglie per il mondo del lavoro». La sfida è quella di condurre il mondo del lavoro verso «un’ottica europea, anche in termini di retribuzione, con il sindacato partecipe nelle scelte aziendali: se questo fosse stato fatto negli anni ’80, adesso non ci ritroveremmo ad avere i lavoratori con salari più bassi rispetto a quelli di altri Paesi europei».

Il neosegretario di Confael esprime preoccupazione per gli effetti che si potranno generare quando verrà meno il blocco dei licenziamenti. Insomma sono tante le battaglia, ma come osserva Zaffiri, «siamo giovani, ma ambiziosi».

«Bisogna definire un nuovo modello di sviluppo che sappia coniugare lavoro e diritti dei lavoratori – prosegue – . Con le risorse che abbiamo oggi a disposizione dall’Europa possiamo investire nei giovani e nel lavoro dei giovani. Ma siamo preoccupati dell’aumento della disoccupazione nel nostro Paese ed è per questo che come Confael chiediamo al governo incentivi all’occupazione necessari per una ripresa economica dell’Italia iniziando dalle infrastrutture dove è indispensabile un potenziamento».

Ma serve «una visione lungimirante che ho trovato in questo sindacato che mi onoro di rappresentare nella mia regione». Sandro Zaffiri sarà subito operativo ripartire dal lavoro e per il lavoro» afferma il segretario generale del sindacato Domenico Marrella.