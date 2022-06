Ancona, calette del Conero senza plastica. L’associazione 2hands: «In canoa per ripulire il nostro mare»

ANCONA – Al via domani, sabato 25 giugno, la più grande pulizia delle calette del Conero. L’evento ˈCalette del Conero senza plasticaˈ è organizzato da 2hands Ancona e «partirà dai due siti che saranno le colonne portanti del progetto: la spiaggia San Michele di Sirolo e la spiaggia della Capannina di Portonovo» – spiega Tommaso Mattia Pretto, presidente di 2hands Ancona.

«I posti in canoa/sup sono limitati in base al luogo da dove si salperà (a scelta tra Portonovo e Sirolo) alla volta delle calette nascoste del Conero, all’alba del 25 giugno. La partenza da un luogo implica diversa destinazione d’arrivo. La possibilità di prenotarsi sarà disposta sulla piattaforma Eventbrite, i posti sono limitati».

“In canoa per ripulire il nostro mare”

L’orario di incontro sulle spiagge imperlate della costa più bella delle Marche sarà attorno alle 5.10 con partenza dopo la disposizione delle canoe, sup e di ogni attrezzatura necessaria per la bonifica delle zone prescritte. Il ritorno avverrà attorno alle 8.30-9, dove l’associazione offrirà una gratificante colazione e si celebrerà insieme la quantità di Marine Litter raccolto e la sua categorizzazione e quantificazione secondo il protocollo sviluppato dal Comitato Scientifico del network 2hands organisation. Questo verrà poi inserito in un database allo scopo di effettuare uno studio sui dati raccolti.

L’evento rientra nella campagna Operation Adriatic Heroes, ideata dal network nazionale 2hands Organization e rappresenta la più grande opera di disinquinamento portata avanti da un’associazione di volontariato italiana, che ha l’obiettivo di raccogliere 20mila chili di rifiuti dal mare Adriatico.

«Essendo 2hands Ancona una delle sedi ubicate nella costa Adriatica, ha preso questo obiettivo come centrale nelle sue azioni, vantando 9822 kg di rifiuti totali raccolti in poco più di un anno di attività, di cui 5427 kg solamente dal mare – evidenzia Pretto. Questo è stato possibile grazie ai soci anconetani di 2hands, che sotto il sole e la pioggia hanno effettuato più di 50 clean ups tra costa e agro».

Uno dei volontari di 2hands Ancona

Già a metà maggio dello scorso anno era già stato organizzato questo tipo di evento, «partendo però solamente dal punto di ritrovo di Portonovo, dirigendosi quindi verso sud. Quest’anno invece, visto il successo dello scorso evento, si è scelto di renderlo più grande in modo da ricoprire l’intera baia del Conero».

L’iniziativa è gratuita e aperta al pubblico, anche ai più piccoli e alle famiglie. I posti sono limitati al numero di 100. Per partecipare all’iniziativa potete scrivere a 2handsancona@gmail.com o consultare le pagine Instagram o Facebook @2handsancona. Chiunque abbia la propria attrezzatura (canoe, kayak, sup o per immersioni) è il benvenuto.