Conero, controlli a tappeto sulle strade: 29 le violazioni accertate

ANCONA – Sono 29 le violazioni al codice della strada accertate dalla Polizia Stradale nell’ambito dei controlli che hanno interessato le strade provinciali del Conero, meta dei vacanzieri. Controlli disposti su impulso della Prefettura e della Questura di Ancona, condotti in collaborazione, come anche già l’anno scorso, con la Polizia Locale di Sirolo e la Polizia Provinciale.

Gli agenti hanno passato al setaccio i tratti stradali provinciali nei fine settimana dal 18 al 20 e dal 25 al 27 giugno, ponendo particolare attenzione alla circolazione dei ciclomotori e dei motocicli, oltre che alle norme di comportamento dei conducenti, per i quali si sono avvalsi delle apparecchiature per la misurazione delle velocità e per il controllo della copertura assicurativa e della revisione.

Un controllo a tappeto che ha interessato oltre cento veicoli. Due le patenti ritirate per eccesso di velocità, mentre la violazione dei limiti o la circolazione a velocità non adeguata accertate sono state pari a circa il 17% dei veicoli controllati.

In quattro casi i veicoli fermati per il controllo erano privi di revisione periodica e in uno di questi il conducente, di origini siciliane ma domiciliato in Ancona, era anche sprovvisto di copertura assicurativa. Significativo poi il numero di contravvenzioni elevate per carenza di requisiti di funzionalità e sicurezza dei veicoli, con una proposta di revisione straordinaria.

Complessivamente sono 29 le violazioni accertate. L’operazione sarà replicata nei fine settimana per tutta la stagione estiva, così da scongiurare le condotte di guida pericolose, tra le principali cause di incidenti stradali.