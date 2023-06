Ancona, al concerto di Tiziano Ferro con i bus navetta e con il treno-metro

ANCONA – Al concerto di Tiziano Ferro in bus navetta o con la metro leggera: è il suggerimento del Comune di Ancona che in occasione della tappa del TZN Tour 2023 che richiamerà sabato 8 luglio allo stadio Del Conero di Ancona circa 26mila spettatori inaugura alcune soluzioni destinate ad agevolare soprattutto il deflusso dallo stadio dopo lo show. Oltre al servizio di bus navetta gratuito che coprirà il tragitto dalla stazione ferroviaria allo stadio e viceversa, e oltre all’attivazione di altre linee, tre in tutto, che collegheranno lo stadio con diverse aree di sosta – per questioni di sicurezza è interdetto il parcheggio dello stadio, tranne che per motocicli, disabili e mezzi di soccorso –, l’amministrazione comunale ha, infatti, deciso l’attivazione di una linea ferroviaria di superficie con partenza dallo stadio (fermata Ancona stadio) alle ore 23.55 circa di sabato 8 luglio e arrivo alla stazione ferroviaria di Ancona dopo pochi minuti, con una capienza massima di mille passeggeri e senza fermate intermedie. Per l’accesso a bordo non sarà richiesto alcun biglietto ferroviario e, se sarà necessario, il treno farà ritorno in pochi minuti alla stazione di Passo Varano (a qualche centinaio di metri dallo stadio) per prelevare altri passeggeri.

In occasione del concerto lo stadio potrà essere raggiunto con il treno anche all’andata, utilizzando le corse normali che sostano a Passo Varano o alla fermata Ancona stadio. Per il resto, come per gli ultimi grandi eventi, l’amministrazione comunale accoglierà gli autoveicoli in arrivo ad Ancona in diverse aree di sosta, dalla zona del Center Gross di via Albertini, per chi viene da sud, all’Università Politecnica a Montedago, al cimitero di Tavernelle e al Palaindoor, soprattutto per chi arriva da nord, questi ultimi tutti collegati da bus navetta, per complessivi 15mila posti auto circa. I cancelli dello stadio saranno aperti alle ore 16.30, tutte le informazioni per la viabilità sono già presenti e cliccabili sul sito del Comune di Ancona.

Stamattina in Comune gli assessori Angelo Eliantonio, Daniele Berardinelli e Marco Battino hanno illustrato l’iniziativa: «Al netto del piano di mobilità e viabilità, confermato rispetto ai concerti di Vasco Rossi e Ultimo della scorsa estate, piano che viene concertato sulla base delle indicazioni del prefetto – ha spiegato l’assessore Angelo Eliantonio –, c’è l’aggiunta della novità in fase sperimentale, che è l’utilizzo della stazione Ancona stadio, che serve l’impianto Del Conero. Questo ci consente di essere estremamente competitivi nell’organizzazione di grandi eventi. Ancona è un capoluogo di regione e abbiamo l’ambizione che possa diventare punto di riferimento di grandi eventi nazionali e internazionali. E su questo stiamo facendo un grande lavoro di squadra con le più grandi agenzie italiane». «Come assessore al turismo mi sono già attivato per il Giubileo che ci sarà tra due anni e con Trenitalia ho già fatto un primo incontro per studiare un sistema di collegamento tra Jesi, aeroporto, Senigallia, Falconara, stazione ferroviaria di Ancona con Passo Varano, Osimo Stazione e Loreto – ha proseguito l’assessore Daniele Berardinelli – per evitare che si debbano usare i mezzi per andare a Loreto. Quando abbiamo fatto la prima riunione per il concerto di Tiziano Ferro ci siamo detti perché non realizzare già questa metropolitana di superficie in forma ridotta per il concerto. Il problema è sempre quello dell’imbottigliamento all’uscita. Così ci siamo attivati con Trenitalia per trovare una soluzione, che è quella che alla fine del concerto ci sarà un treno da Ancona Stadio per la stazione centrale, con un percorso apposito per le persone che dovranno andare in stazione, e se ci saranno necessità il treno tornerà indietro per un secondo viaggio da Passo Varano, che dista un quarto d’ora dallo stadio. Essendo entrati in corsa nell’organizzazione di quest’evento non abbiamo potuto strutturare con Trenitalia un biglietto che fosse proprio il biglietto Tiziano Ferro, come accade con altri artisti, ma abbiamo intenzione di farlo in futuro».

«Una novità importante – ha concluso l’assessore Marco Battino – e questo può essere un primo passo anche per altre tipologie di eventi che quest’amministrazione vuole portare ad Ancona, per riuscire a servire bene la cittadinanza anche in un’ottica di sostenibilità ambientale che resta una delle nostre priorità». L’accesso allo stadio da sud e da via Filonzi sarà interdetto alle auto dalle ore 18. In precedenza sarà consentita la svolta solo verso Camerano, strada su cui sarà possibile parcheggiare fino al termine del concerto, ma che sarà chiusa una volta che i circa 400 posti auto saranno esauriti. Diversi i parcheggi disponibili per le auto provenienti da nord, decisamente meno quelli utilizzabili per chi arriva da sud, che dovrà parcheggiare o dopo via Filonzi sulla salita per Camerano, oppure nella zona compresa tra il Center Gross di via Albertini e lo stadio. Tutte le mappe di strade, parcheggi e linee treno-metro sono disponibili e cliccabili online sul sito dello stesso Comune di Ancona. Inevitabile qualche disagio per tutti gli abitanti della zona intorno allo stadio.