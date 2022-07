Concerti, la Questura di Ancona: «Bilancio gestione ordine pubblico estremamente positivo»

La Questura di Ancona traccia un bilancio positivo per quanto concerne i servizi di ordine pubblico e sicurezza in occasione dei concerti che stanno costellando l'estate in provincia di Ancona

ANCONA – Prosegue l’impegno della Questura di Ancona sul fronte dell’ordine e della sicurezza pubblica con la ripresa degli spettacoli e dei concerti. Dopo Vasco Rossi e Ultimo che si sono esibiti in concerto allo Stadio del Conero, i Pinguini Tattici Nucleari al PalaPrometeo di Ancona e Irama a Senigallia, la Questura si prepara al sesto rilevante evento musicale della stagione, ovvero l’Xmasters 2022, che si terrà a Senigallia il 15 luglio, dove sono attesi oltre seimila giovani.

A seguito delle indicazioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza presieduto dal Prefetto di Ancona, Darco Pellos, è stato dispiegato un complesso e articolato dispositivo di ordine e sicurezza pubblica, coordinato dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, partecipato dai vertici delle Forze dell’Ordine, della Polizia Locale e Provinciale, dei Vigili del Fuoco, della Croce Gialla e dei Volontari della Protezione Civile, con l’obiettivo di garantire il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Uno sforzo importante, quello della Questura di Ancona, visto che per il concerto di Ultimo sono arrivati nel capoluogo più di 20mila spettatori, per Irama a Senigallia oltre 5mila, mentre per Vasco Rossi sono accorsi in più di 33mila e per i Pinguini tattici nucleari più di 6mila spettatori, per un totale di oltre 60mila persone giunte da tutta Italia per assistere al concerto dei propri beniamini.

E imponente è stato il dispiegamento delle forze dell’ordine: oltre 240 tra poliziotti, carabinieri, fiamme gialle, agenti di polizia penitenziaria e provinciale. «Il bilancio della gestione dell’ordine pubblico è estremamente positivo», fa sapere la Questura di Ancona, tenuto conto non solo del numero di agenti schierato, ma anche della elevatissima professionalità degli operatori messi in campo. Hanno operato infatti in modo discreto e riservato le Uopi (unità operative pronto intervento) di stanza ad Ancona e dipendenti dal Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, con un servizio antiterrorismo che ha permesso di monitorare costantemente l’area degli eventi scongiurando possibili presenze sospette.

Presenti anche gli artificieri e i cinofili che hanno effettuato continui sopralluoghi nelle varie manifestazioni, controllando cassonetti e zone di transito, alla ricerca di ordigni. I vigili del Fuoco hanno assicurato a mezzo “Torri faro” l’illuminazione supplementare dell’area di accesso principale allo Stadio del Conero, ritenuta la più delicata per l’afflusso previsto di utenti, in modo tale da aumentare la complessiva sicurezza della zona.

Anche i servizi di viabilità sono stati predisposti e organizzati dalla Polizia locale di Ancona e di Senigallia in modo adeguato, ed hanno garantito il perfetto svolgersi delle manifestazioni, contribuendo anch’essi in maniera significativa al mantenimento dell’ordine della sicurezza pubblica.

Tutto il personale è stato impiegato all’esito di diversi sopralluoghi fatti con i Dirigenti Responsabili dei servizi sul posto, nonché di seguito alla convocazione di diversi tavoli tecnici tenutisi in Questura per coordinare una macchina organizzativa complessa e impegnata a garantire che gli eventi si svolgessero in assoluta sicurezza. Un lavoro sinergico che ha garantito l’ottima riuscita delle varie manifestazioni concertistiche che hanno riportato alla ribalta Ancona e la sua provincia, con centinaia di utenti provenienti da tutta Italia.

Il nuovo questore di Ancona Cesare Capocasa

Il Questore di Ancona Cesare Capocasa commenta: «Desidero ringraziare tutti coloro che hanno assistito al concerto e la cittadinanza per il grande senso civico ed il rispetto delle regole che hanno dimostrato. Sono profondamente grato alle donne ed agli uomini della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, della Polizia Locale e Provinciale, dei Vigili del fuoco, della Croce Gialla ed a tutti i volontari per il grande impegno e la professionalità che hanno dimostrato soprattutto nelle fasi più critiche dell’accesso e del deflusso».

Capocasa rivolge poi «un plauso particolare alla Polizia Locale che ha curato con estrema professionalità ed efficacia il servizio di viabilità in un contesto critico per la mancanza di aree destinate ai parcheggi e la presenza di due sole vie in ingresso ed in uscita per la location dell’evento. Una perfetta sinergia tra tutte le forze in campo che – conclude – , con senso di responsabilità hanno consentito di garantire il regolare svolgimento di un evento complesso ed articolato, che ha visto una pianificazione attenta e puntuale di tutti i servizi di security e safety».