I sindacati chiedono un piano di ricollocamento per il personale del magazzino dopo la decisione di Conad di non includerlo nella sua rete di logistica. Si protesta anche contro la scelta di limitare il ricorso agli ammortizzatori sociali dopo agosto

ANCONA – Il 3 giugno i lavoratori del deposito Xpo di Osimo incroceranno le braccia contro la chiusura del magazzino. Una notizia, annunciata dall’azienda nel corso dell’assemblea con i sindacati, che ha gettato nello sconforto i lavoratori e le loro famiglie. Lo sciopero è stato indetto da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil per protestare contro la decisione di Conad di escludere la sede marchigiana dalla sua rete di logistica ma anche per protestare contro la scelta dell’azienda che gestisce il magazzino osimano, la Xpo, di limitare l’utilizzo degli ammortizzatori sociali ai soli mesi di giugno, luglio ed agosto per superare il periodo di divieto di licenziamento imposto dal Decreto Rilancio. Le parti sociali oltre a chiedere l’impiego degli ammortizzatori sociali per almeno 12 mesi, chiedono soprattutto un piano di ricollocazioni per riassorbire il personale nella rete di vendita del sistema Conad e nelle realtà delle cooperative.

Sindacati e lavoratori chiedono a Xpo e Margherita Distribuzione, la società che gestisce i punti vendita non passati nel sistema Conad dopo l’acquisizione del gruppo Auchan Retail, di salvaguardare i livelli occupazionali dal momento che la situazione dei lavoratori è stata ulteriormente complicata dall’emergenza sanitaria. Il rischio è che il ricollocamento di questi lavoratori sia reso ancora più complesso.

Ecco perché hanno indetto lo sciopero per il 3 giugno, ma non escludono che se non dovessero arrivare risposte potrebbero prevedere ulteriori forme di mobilitazione.