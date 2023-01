Ancona, il Comune provvede a risistemare le scale di via Camerano

ANCONA – Quelle scale erano davvero pericolose, specie nelle ore più buie, con numerosi gradini rotti o traballanti, sporche, lasciate in balia degli eventi atmosferici e del tempo che passa. Da stamattina 30 gennaio il Comune le sta sistemando. Eppure le scale tra via Camerano e via Grazie, che sbucano poco lontano dalla pasticceria Dum, servono una porzione di quartiere particolarmente popolato, in quella zona ci sono scuole, esercizi commerciali e farmacie e quel tratto di strada, a salire come a scendere, è utilizzato da tante persone. Alcune di loro avevano segnalato lo stato di abbandono in cui versavano le scale e l’argomento è stato anche oggetto di un’interrogazione, ieri in consiglio comunale, da parte della consigliera Lorella Schiavoni che nel suo intervento aveva spiegato: «Sono arrivate segnalazioni da parte dei cittadini, sono andata e ho fatto delle foto, sono un disastro, chiedo di sapere quando saranno ripristinate».

All’interrogazione ha risposto l’assessore Stefano Foresi, che ha chiarito: «Conosciamo questa problematica, la scalinata è molto lunga e abbiamo già fatto dei sopralluoghi, la inseriamo in un accordo quadro per effettuare subito l’intervento. Anche la stessa strada di accesso dalla parte superiore necessita di intervento, ci sono crepe sui muretti, toglieremo il breccino, toglieremo le mattonelle rotte, e per la strada chiuderemo buche con asfalto a freddo. L’intervento partirà domani (oggi 31 gennaio, ndr) in collaborazione con la polizia locale, effettivamente si tratta di una scalinata che congiunge due quartieri molto popolosi». La consigliera Schiavoni ha replicato affermando di essere parzialmente soddisfatta, poiché – sostiene – non è sufficiente intervenire togliendo il breccino e chiudendo le buche, serve rimettere a posto la scalinata e la balaustra, lì vicino – ha ricordato la consigliera – c’è una scuola e ci sono numerose attività.