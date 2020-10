Ancona, compie 120 anni la Croce Gialla ma senza festeggiamenti, causa pandemia

ANCONA – Compie 120 anni la Croce Gialla di Ancona, un traguardo importante e significativo anche se, data l’emergenza sanitaria, non potrà essere celebrato a dovere. Ma restano forte la riconoscenza e il riconoscimento del ruolo svolto e che la Croce Gialla continua a svolgere, rimarcato in un questo messaggio di augurio e di ringraziamento alla città e ai volontari.

«In 120 anni ne sono successe di cose, 2 guerre mondiali, l’alluvione del ‘59, il terremoto del ‘72, la frana del ‘82 “bomba-day” e pandemia globale. Sono state tante le situazioni difficili che il nostro paese, la nostra città ha dovuto affrontare. Magari questo, 120 anni fa non potevamo saperlo…ma di sicuro 120 anni fa, qualcuno ha deciso che l’unica cosa importante da creare , fosse un luogo, un colore un simbolo».

Croce Gialla

«Il simbolo della Croce Gialla, sotto al quale chiunque avesse avuto amore per il prossimo, spirito di altruismo e coraggio, avrebbe potuto sentirsi utile a qualcuno, utile al nostro paese, utile alla nostra città. Ti vogliamo bene Ancona. Ti vogliamo bene Volontario che sacrifichi parte del tuo tempo per gli altri senza chiedere nulla in cambio. Ti vogliamo bene cittadino, che ci sostieni in ogni modo, affinché la nostra missione possa compiersi . Siete tutti il nostro “elisir di lunga vita”. Una vita che ci auguriamo duri in eterno a salvaguardia di chiunque ne abbia bisogno. Noi ci siamo, ci siamo stati e ci saremo sempre per voi. GRAZIE CHE CE VULE’ BE’..CARA GENTE D’ANCONA».