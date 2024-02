Ancona, commessa soccorsa in Corso Garibaldi. I vigili del fuoco si lanciano dietro al presunto aggressore in fuga

La donna, commessa in un negozio del centro storico, avrebbe riferito ai soccorritori di essere stata aggredita da un cliente che l'avrebbe colpita alla schiena con dei pugni

ANCONA – Una donna è stata soccorsa in Corso Garibaldi ad Ancona da un’ambulanza della Croce Gialla. La donna, commessa in un negozio del centro storico, avrebbe riferito ai soccorritori di essere stata aggredita da un cliente che l’avrebbe colpita alla schiena con dei pugni.

Da quanto si apprende, la donna uscita dal negozio, ha chiesto aiuto ad una squadra di vigili del fuoco del comando di Ancona presente nelle vicinanze dell’attività perché stava effettuando un intervento ad una grondaia di un palazzo di fronte al negozio.

Chiamati i soccorsi, due uomini delle fiamme rosse si sono lanciati dietro il presunto aggressore che nel frattempo si sarebbe dato alla fuga. L’uomo sarebbe poi stato preso dalla Polizia intervenuta rapidamente in zona, anche grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. La donna è stata portata in ospedale per accertamenti.