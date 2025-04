Ancona, comincia la trasformazione del Palazzo del Mutilato in un cinque stelle

ANCONA – Da ieri il Palazzo del Mutilato, o Casa del Mutilato come recita la scritta sulla facciata, è completamente ingabbiato per i lavori di restauro che dureranno un paio d’anni, poi anche Ancona avrà il suo hotel a cinque stelle. Lo aveva dichiarato di recente anche l’assessore Angelo Eliantonio, riguardo allo stallo del commercio in centro ad Ancona: «Stiamo facendo alcuni investimenti importanti, penso all’edificio dell’ex Mutilato dove arriverà un hotel cinque stelle che contribuirà a creare un orizzonte significativo per attrarre qualche marchio in più». E i lavori per la trasformazione dell’edificio di corso Stamira sono cominciati, proprio ieri. Sarà il primo hotel a cinque stelle della città. Ieri l’impresa ha cominciato a montare le impalcature intorno a quello che è uno degli edifici più significativi del capoluogo, il Palazzo del Mutilato, che si trova in corso Stamira all’angolo con via Astagno e che in passato aveva ospitato il consiglio regionale, ma anche gli uffici della Associazione nazionale mutilati invalidi di guerra. Oggi l’edificio risulta già completamente avvolto dalle impalcature.

Il Comune di Ancona ha dato recentemente il via libera ai lavori, permettendo in deroga al piano regolatore la trasformazione dell’edificio dei primi del Novecento (progettato nel 1928 dalla Società Anonima per le costruzioni di Roma, ma costruito nel 1937), nonostante i vincoli della soprintendenza dei beni architettonici delle Marche, che diventerà così un cinque stelle di lusso. Una decisione che ha visto l’approvazione del consiglio comunale nella sua totalità, visto l’interesse primario per la città e per lo sviluppo del suo turismo. Ieri, dunque, l’inizio dei lavori di restauro del palazzo disabitato dal 2009, un lavoro che vedrà impegnata l’impresa per circa un paio d’anni, dopodiché il cinque stelle potrà aprire i battenti e ospitare la propria clientela facoltosa nelle diciotto stanze previste nei piani più alti dell’edificio d’epoca. Nell’hotel ci sarà spazio anche per una sala convegni, un ristorante, spazi comuni e un centro benessere ospitato nel seminterrato. Resterà il problema del parcheggio, ma in zona di sono già il Cialdini e il Traiano che sono comunali, inoltre pare che la società che sta realizzando l’hotel abbia già preso contatti con la Parcheggi Italia che gestisce il park di piazza Pertini, a poche centinaia di metri, un accordo che potrebbe permettere di ovviare all’ostacolo.