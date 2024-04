Ancona Comics&Games al PalaRossini, cresce l’attesa

Previsti appassionati da tutta Italia per l'evento in programma il 13 e il 14 aprile

Un grandissimo numero di appassionati e cosplayer provenienti da tutta Italia è atteso in città per il 13 e il 14 aprile, in occasione della quarta edizione di Ancona Comics&Games che si svolgerà al Palarossini – PalaPrometeo Estra (orario 10-19). La manifestazione, organizzata da Fiere del Fumetto, è patrocinata dal Comune di Ancona e sarà il punto di incontro per neofiti, cultori di videogiochi, illustrazioni, fumetti, figurine, gadget, cosplay e storia della tv.

Le dichiarazioni

«Siamo lieti – afferma il vicesindaco e assessore allo Sport Giovanni Zinni – di ospitare ad Ancona questa manifestazione che sarà sicuramente di grande richiamo. Si tratta di un evento che unisce la dimensione ludico-sportiva a quella culturale delle nuove generazioni, senza dimenticare però le radici storiche, che ci riportano al mondo della tv, dei fumetti, dei giochi che sono appartenuti e appartengono in modo trasversale a tante generazioni».

«Ancora una volta – afferma l’assessore al Turismo e agli impianti sportivi Daniele Berardinelli – avremo l’opportunità di promuovere lo spirito di accoglienza della nostra città e potremo farlo anche grazie alla versatilità del Palarossini, un contenitore sportivo che nel tempo ha dimostrato di poter essere un valido punto di incontro anche per altri tipi di eventi, sia musicali, che culturali e fieristici. Anche questa manifestazione servirà quindi ad aumentare la visibilità turistica della nostra città».

Gli ospiti

Saranno ospiti dell’edizione 2024 Cristina D’Avena, Pino Insegno, Giovanni Muciaccia, Danilo Bertazzi ed Elisa Rosselli, ma il programma, affermano gli organizzatori, sarà anche ricco di sorprese. L’animazione di BHC COSPLAY curerà tutti i panel sul palco principale e i meet&greet che si terranno dopo ogni spettacolo.

Le esperienze e gli eventi

Nell’intento di Ancona Comics&Games c’è anche la volontà di proporre al pubblico una serie di esperienze attive: per tutto il weekend, in collaborazione con 8 Bit Inside e Ak Informatica by P&C Computer, si potranno provare gratuitamente videogiochi e console next generation con i migliori titoli, e mettersi alla prova con molteplici e-sports, oltre che fare un viaggio tra le console vintage. Uno spazio sarà dedicato al KPOP, a cura di KST – KPOP SHOW TIME. Saranno inoltre presenti gli stand fotografici di AIFA COSPLAY e domenica 14 aprile si svolgerà la GARA COSPLAY a premi, per la quale sono già aperte le iscrizioni.

La mostra mercato

La mostra mercato offrirà i migliori stand italiani dove trovare Action Figures, Limited Edition, Funko Pop, abbigliamento a tema, fumetti, videogiochi, DVD e molto altro ancora.

Biglietti

Per l’acquisto dei biglietti di ingresso è già attiva la prevendita on line. Info sui costi e biglietteria on line si trovano al seguente link (https://www.diyticket.it/organizers/147/blu-nautilus-srl)

Il costo del ticket giornaliero è di 10 euro (acquisto in cassa 14 euro). L’abbonamento per i due giorni costa 18 euro. Ingresso gratuito per i bambini fino a sei anni. I biglietti saranno disponibili alla cassa fino alla chiusura della manifestazione.

Manifesto

Il manifesto dell’edizione 2024 è stato realizzato da Vincenzo Cucca, fumettista e illustratore professionista per Disney e Marvel, docente presso la Scuola Internazionale di Comics di Pescara. La colorista del manifesto è Maria Cristina Federico, in arte Marycry, che con Cucca ha lavorato a una serie di tre numeri di Bitter Dream per la Interweb Comics. Entrambi saranno ospiti della manifestazione per tutto il weekend e sarà possibile incontrarli nell’area DADA Editore per i firmacopie.

Informazioni e programma dettagliato

Il programma completo della manifestazione è consultabile sul sito web www.fieredelfumetto.it

Informazioni e aggiornamenti sono inoltre disponibili sui social di Ancona Comics&Games.