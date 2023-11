Ancona come Los Angeles: alla Mole gli Oscar del formaggio

Per la selezione finale la Commissione di esperti assegnerà le 10 statuette dorate e i 7 premi speciali per meriti nel settore caseario alle eccellenze italiane

ANCONA – Un tuffo a Los Angeles per gli Oscar. Statuette e leoni, Ancona come l’America. Ma anziché i film ci saranno le aziende italiane casearie più rinomate. La cerimonia degli Italian Cheese Awards si svolgerà domenica (19 novembre), alla Mole Vanvitelliana.

Appuntamento alle 17 per l’Oscar al miglior formaggio. Il format ricalca, per l’appunto, quello americano di premiazione delle pellicole cinematografiche. Un po’ Hollywood un po’ caciotte e chissà, magari anche tante ricotte.

Per la selezione finale del 19, la Commissione di esperti assegnerà le 10 statuette dorate e i 7 premi speciali per meriti nel settore caseario alle eccellenze italiane. In chiusura, la degustazione di tutti i 33 prodotti finalisti.

La kermesse era partita con oltre 1400 aderenti. Ne sono arrivate in finale solo 33. Adesso, è finalmente il momento di decretare i vincitori dell’ottava edizione dell’Italian Cheese Awards, il premio dedicato alle eccellenze della produzione tricolore di formaggi realizzati con latte 100% italiano, organizzata da ˊGuru Comunicazioneˊ, società impegnata nella promozione del settore lattiero-caseario attraverso iniziative, incontri e appuntamenti tematici nazionali.

Quella della prossima settimana sarà una serata che proporrà il format dell’Oscar cinematografico, con il sostegno della Regione e dell’Atim, l’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche. Diciassette le statuette che saranno complessivamente consegnate ai 10 awards, 7 i premi speciali. Alle nomination si è arrivati ad aprile nel corso della kermesse ˊFormaggio in Villaˊ. A fare la parte del leone nelle assegnazioni delle nomination dell’Italian Cheese Awards 2023 sono stati i produttori veneti, a seguire con 4 i lombardi, pugliesi e campani.

Tre le nomination per l’Emilia Romagna, due per Sicilia e Lazio. Una sola per Sardegna, Trentino, Friuli-Venezia-Giulia, Abruzzo e Basilicata. Il verdetto finale sarà espresso da una commissione di specialisti che si riunirà poche ore prima della premiazione per l’ultima valutazione. A chiusura della cerimonia tutti i formaggi finalisti saranno gli interpreti di una degustazione ad alto tasso di latte, caglio e sale aperta al pubblico presente in sala.