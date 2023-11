Ancona, il Comando Legione Carabinieri “Marche” celebra la Virgo Fidelis

ANCONA – Martedì 21 novembre il Comando Legione Carabinieri “Marche” celebrerà la Celeste Patrona dell’Arma “Maria Virgo Fidelis”, l’82° anniversario della “Battaglia di Culqualber” e la “Giornata dell’Orfano”.

La cerimonia si svolgerà alle ore 10 presso il Duomo di “San Ciriaco” ove, alla presenza di autorità e cittadinanza, sarà celebrata una Santa Messa officiata da S.E. Mons. Angelo SPINA, Arcivescovo Metropolita di Ancona e Osimo.

Al termine della funzione religiosa il Comandante della Legione, Generale di Brigata Salvatore Cagnazzo, commemorerà la ricorrenza della “Battaglia di Culqualber” e ricorderà le finalità dell’O.N.A.O.M.A.C. (Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri), Ente Morale istituito con D.P.R. 05/10/1948, n. 1303, che si pone lo scopo di assistere nel loro percorso di studio gli orfani dei Carabinieri caduti in guerra ed in servizio, nonché i figli dei Carabinieri in congedo ed in servizio deceduti, anche mediante l’ospitalità in collegi di educazione e di istruzione. L’O.N.A.O.M.A.C. eroga attualmente sussidi semestrali, distinti per fasce d’età, a circa 1.000 orfani.