Ancona, coltello a serramanico nel porta oggetti: denunciata una persona

ANCONA – Questa notte, 19 febbraio, introno alle ore 1.40, durante il normale servizio del controllo del territorio, gli operatori della squadra volante effettuavano un controllo su un gruppo di persone. Uno di questi faceva cadere una sigaretta artigianale contente hashish e, su esplicita richiesta degli operatori in merito al possesso di ulteriore possesso di sostanza stupefacente, il ragazzo estraeva un involucro di plastica contenente 0,40 gr di hashish.

Si procedeva, quindi, alla contestazione della violazione prevista dall’art. 75 d.p.r. 309/90.

Nel pomeriggio di ieri, sabato 18, gli operatori della squadra volante procedevano al controllo di un motociclo con due individui a bordo. All’interno del vano portaoggetti veniva rinvenuto un coltello a serramanico di lunghezza di cm. 22 in piena disponibilità di uno dei due individui il quale si mostrava particolarmente insofferente al controllo di polizia.

Lo stesso non forniva giustificazioni al porto dell’oggetto in questione veniva deferito in stato di libertà ai sensi dell’art. 4 l.110/75.

Inoltre il motociclo non risultava assicurato e pertanto si procedeva al sequestro amministrativo del veicolo con contestuale ritiro del documento di circolazione.