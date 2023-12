Ancona, colpito al volto da una bottiglia di ammoniaca: uomo ferito

ANCONA – Un uomo di 51 anni è rimasto ferito al volto a seguito del lancio di una bottiglia di ammoniaca. L’incidente sarebbe avvenuto all’interno di una agenzia di intermediazioni dell’anconetano intorno alle 20 di ieri sera – 27 dicembre.

L’uomo è stato colpito al volto dalla bottiglia aperta lanciata da una persona ed è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette da un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona, in codice giallo, ma non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Ancona.

L’uomo, da quanto si apprende, sarebbe stato aggredito al culmine di una lite che sarebbe avvenuta, sembrerebbe per futili motivi, con un cliente. Il presunto aggressore avrebbe lanciato contro la vittima la sostanza per poi dare inizio ad una colluttazione nel corso della quale avrebbe perso un documento di identità. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, non essendo stata ancora presentata querela.