Ancona, colpisce con una bottigliata un cliente in coda alla cassa: bloccato un 30enne

L'episodio di violenza è avvenuto in un esercizio commerciale di via Giordano Bruno. Sul posto gli agenti della Questura

ANCONA – Colpisce alle spalle un uomo con una bottigliata, paura in un esercizio commerciale. I poliziotti della Questura sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri (22 novembre), presso un esercizio commerciale in via Giordano Bruno, su segnalazione di un uomo che riferiva di una lite in corso tra due persone.

È stato un vigilante a raccontare agli agenti che aveva notato, poco prima, alle casse automatiche uno straniero che, improvvisamente, ha cominciato ad inveire contro un altro cliente, colpendolo alle spalle con una bottiglia, senza tuttavia spaccarla. Il vigilante, a quel punto, è intervenuto cercando di dividere i due, ma è caduto a terra. Nel frattempo l’aggressore è scappato via. La vittima è stata presa alle spalle e agli agenti ha riferito di non aver neppure capito di essere stata colpita con una bottiglia. Subito sono scattate le ricerche. Un terzo uomo, vedendo lo straniero scappare, ha cercato di fermarlo ma è stato spintonato. L’uomo, alla fine, è stato rintracciato e bloccato in zona Piano, grazie anche all’intervento di altri agenti in giro per dei controlli: si tratta di un 30enne di origini somale.