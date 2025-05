Ancona, il Collegio geometri incontra il nuovo direttore dell’Agenzia delle Entrate delle Marche

Per la prima volta in Italia l’aggiornamento delle mappe catastali di un comune avviene con una procedura in house

ANCONA – Si è svolto presso la sede della direzione regionale delle Marche dell’Agenzia delle Entrate ad Ancona un incontro con il Collegio provinciale Geometri e Geometri laureati della provincia di Ancona per illustrare lo stato di avanzamento del progetto strategico che prevede l’aggiornamento della cartografia catastale del Comune di Castelfidardo secondo il cosiddetto modello in house.

Questa è stata l’occasione per il Collegio di Ancona di conoscere il nuovo direttore regionale Alfonso Orabona insediatosi lo scorso 6 aprile.

Per il Collegio dei Geometri di Ancona erano presenti la Presidente Simona Domizioli, il segretario Giampiero Fabbri e Giancarlo Di Iulio, componente del direttivo e della commissione catasto.

Grazie all’innovativo contributo fornito presso l’Ufficio provinciale Territorio di Ancona da giovani geometri in tirocinio abilitante, individuati dal Collegio dei Geometri di Ancona, è stato possibile avviare e concludere le operazioni tecniche previste dall’apposito protocollo d’intesa stipulato a tal fine tra la Direzione regionale delle Marche dell’Agenzia delle Entrate e il Comune di Castelfidardo.



Infatti, per la prima volta in ambito nazionale, come sottolineato dal direttore regionale, Alfonso Orabona, si è utilizzato un modello in house: tecnici esterni incaricati dal Comune, in questo caso geometri tirocinanti individuati dal Collegio, hanno operato direttamente sugli applicativi interni e con le procedure operative dell’Agenzia delle Entrate per rielaborare le mappe catastali del territorio.

“Questo incontro – ha affermato la Presidente del Collegio Provinciale di Ancona, Simona Domizioli – va nella direzione da noi auspicata di una sempre maggiore collaborazione tra noi professionisti e le istituzioni pubbliche a livello nazionale e locale. I giovani geometri da noi selezionati e formati hanno dimostrato sul campo l’utilità di questo progetto che quando verrà portato a termine sarà di grande utilità a tutta la comunità di Castelfidardo”.



Particolare soddisfazione per la qualità dei risultati raggiunti, a conferma dell’efficace collaborazione nelle Marche tra l’Agenzia delle Entrate e il Collegio professionale, è stata espressa oltre che dal direttore regionale, anche dalla capo Settore Servizi della direzione regionale, Consuelo Zamponi.



A seguire sono intervenuti il capo Ufficio Servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare, estimativi e OMI della direzione regionale, ing. Gianluca Gagliardi, e, per la direzione provinciale di Ancona, il direttore dell’Ufficio provinciale Territorio ing. Mario Balestra, che hanno illustrato la fase conclusiva del protocollo d’intesa finalizzata alla messa in conservazione della nuova cartografia. In particolare è stato evidenziato che a conclusione delle attività verranno trasmessi al Comune di Castelfidardo gli esiti della lavorazione che saranno oggetto di pubblicazione, sottolineando l’importante ruolo che svolgeranno i geometri nei confronti dei cittadini per verificare gli atti pubblicati e supportarli nella presentazione di eventuali istanze di rettifica o osservazioni.

Infine, si è condiviso che l’attività di rielaborazione delle mappe catastali del Comune di Castelfidardo garantirà maggiori livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, nel funzionamento e nella fruizione dei servizi informativi territoriali; il tutto a beneficio dei cittadini, delle imprese e delle diverse amministrazioni interessate e ci si è rinnovati l’impegno a proseguire nel confronto e nella collaborazione.