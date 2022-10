Ancona, gira con la cocaina negli slip: 27enne nei guai

ANCONA – Un croato di 27 anni è stato sanzionato per detenzione di sostanza e denunciato per ubriachezza. Nel corso della notte, durante una attività di controllo del territorio, i poliziotti della Squadra Volante della Questura di Ancona hanno notato un’autovettura di colore bianco parcheggiata, in Viale della Vittoria, all’angolo con Corso Amendola, e quattro persone (tre ragazze e un ragazzo) intenti a salire.

Alla vista dei poliziotti il giovane con un gesto repentino ha messo una mano all’interno dei pantaloni come a voler celare qualcosa. Gli agenti hanno dunque deciso di controllarlo e hanno proceduto a fermare i giovani e a identificarli. Il 27enne, cittadino croato, con pregiudizi per reati contro la persona e per stupefacenti, avrebbe assunto da subito un atteggiamento irrispettoso, mostrandosi insofferente al controllo.

Inoltre, mostrava uno stato di ubriachezza e un atteggiamento aggressivo ed irriverente, con eccessiva loquacità, pronunciando frasi sconnesse e prive di logica e con difficoltà di deambulazione. Interpellato dagli agenti, ha negato l’eventuale possesso di stupefacenti, emerso però all’accertamento dei poliziotti.

Durante la perquisizione personale gli agenti hanno rinvenuto all’interno degli slip una bustina in plastica trasparente con 0,75 grammi di cocaina, stupefacente che avrebbe riferito per uso personale, per questo è stato denunciato. Lo stupefacente è stato sottoposto ad analisi presso il Gabinetto di Polizia Scientifica. Inoltre, il giovane è stato sanzionato per ubriachezza.