Ancona, cocaina e violazione dell’ordine di allontanamento dal territorio: denunciati

ANCONA – Nella mattinata di ieri 7 settembre, durante il servizio di controllo del territorio, la Squadra Volanti transitava su via Colleverde quando, all’altezza di un bar, notava che due soggetti, un uomo e una donna, alla vista della volante assumevano un atteggiamento sospetto. Infatti, questi salivano frettolosamente a bordo di un’autovettura, guidata da una terza persona, come a voler eludere un controllo e si dirigevano rapidamente in via Delle Grazie.

Gli uomini delle Volanti immediatamente li fermavano e procedevano ad identificarli. Si trattava di un uomo di origine marocchina di 40 anni, un sessantenne anconetano, e una donna, anconetana di 38anni, tutti con numerosi precedenti di polizia, in particolare per reati inerenti la materia degli stupefacenti.

Inoltre, a carico del 40enne marocchino risultava un Ordine del Questore di Ancona di allontanamento dal territorio italiano, nonché un obbligo di presentazione alla P.G., e veniva per tale motivo deferito alla competente Autorità Giudiziaria per violazione dei citati provvedimenti.

Considerati i numerosi precedenti in materia di stupefacenti, si procedeva a perquisizione personale e in abitazione, ove, prima di avviare la procedura, spontaneamente la donna consegnava un involucro in cellophane contenente una dose di cocaina, la quale veniva debitamente sequestrata e sottoposta ad analisi da parte della Polizia Scientifica.

Motivo per il quale alla donna veniva immediatamente contestata la violazione di cui all’art. 75 T.U. Stupefacenti per detenzione di sostanza.