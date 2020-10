Cocaina negli slip, 23enne milanese arrestata per spaccio a Chiaravalle

ANCONA – È stata arrestata dai poliziotti della Squadra Mobile di Ancona e reclusa nel carcere femminile di Villa Fastiggi, una spacciatrice 23enne di origini milanesi che aveva istituito la sua base operativa nel commercio illecito della droga all’interno di una stanza di bed & breakfast dell’hinterland anconetano (nelle vicinanze di Chiaravalle).

La giovane, attiva nello spaccio della cocaina, si riforniva di droga nella piazza milanese ogni due settimane circa, poi, tornata ad Ancona, confezionava lo stupefacente nella camera del bed & breakfast per poi spacciarlo nei parcheggi del cimitero di Chiaravalle e di due centri commerciali della zona.

La giovane raggiungeva i luoghi dello spaccio a bordo di un’automobile che aveva preso in prestito, in modo che il mezzo non fosse a lei riconducibile. Ma non è sfuggita all’occhio vigile degli agenti della sezione antidroga, che guidati da Carlo Pinto, l’avevano messa sotto la lente di ingrandimento già da alcuni giorni.

Questa mattina i poliziotti l’hanno sorpresa mentre scendeva dall’auto di un cliente con indosso, nascosta negli slip, più di 1 etto di cocaina. I poliziotti, che avevano già scoperto la base operativa, si sono precipitati per perquisire la camera della struttura ricettiva. Qui hanno rinvenuto altre 3 dosi di cocaina già confezionate e pronte per lo spaccio: la giovane utilizzava una valigia come banco di lavoro e al suo interno gli agenti hanno rinvenuto ritagli di cellophane, un bilancino di precisione e 5 confezioni di Actigrip, farmaco utilizzato per tagliare la cocaina.

Lo stupefacente, però, la 23enne lo portava sempre con sè, ben nascosto negli slip per il timore di esserne derubata o scoperta. La giovane è finita in arresto per detenzione di cocaina ai fini di spaccio ed è stata collocata nel carcere femminile di Villa Fastiggi su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.

I poliziotti hanno sequestrato oltre 1 etto di cocaina e 100 euro in contante.