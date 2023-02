Ancona, cocaina e hashish: due uomini denunciati per spaccio

ANCONA – Due stranieri, un gambiano di 25 anni e un 38enne della Sierra Leone, sono stati denunciati per spaccio di sostanze stupefacenti. Nella serata di ieri, durante la normale attività di controllo del territorio, la Squadra Volanti della Questura di Ancona, è intervenuta nei pressi di via Giordano Bruno, ad Ancona, dove hanno notato alcuni soggetti che confabulavano tra loro con fare sospetto.

In particolare, ai poliziotti non è passato inosservato il comportamento di due persone che effettuavano dei rapidi movimenti con le mani come per scambiarsi qualcosa. Alla vista delle auto della polizia si sono allontanati in direzioni diverse. I poliziotti però sono riusciti a raggiungerli e a fermarli. I due, un cittadino gambiano di 25 anni e un 38enne della Sierra Leone, erano già noti alle forze dell’ordine per essere dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Appena fermati, con un gesto repentino, uno di loro ha portato la mano destra all’altezza della bocca simulando una deglutizione. Pochi istanti dopo, probabilmente pensando di non essere visto, ha sputato a terra un oggetto che, immediatamente recuperato, risultava essere un involucro di plastica trasparente termosaldato, contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Sottoposti a controllo, sono stati trovati in possesso di una banconota da 20 euro arrotolata, 110 euro in banconote di piccolo taglio, un pezzo di hashish in una tasca, e un dispositivo elettronico per svapare liquidi all’interno del quale, hanno rinvenuto stupefacente del tipo cocaina e hashish. Uno dei due soggetti, appena rinvenuta la sostanza, con uno scatto repentino ha tentato di darsi alla fuga, senza riuscirci poiché veniva subito fermato dagli agenti.

Considerati i precedenti penali specifici in materia di stupefacenti, il possesso di diverse sostanze suddivise in singole dosi pronte per la vendita in strada e il possesso di denaro contante malgrado la mancanza di un lavoro, i due, sono stati denunciati in concorso per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. La loro posizione sul territorio nazionale e una conseguente espulsione è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Ancona.