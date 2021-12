Scuola, 425 classi in quarantena e 565 in Dad. I dati nelle Marche

ANCONA – Cresce nelle Marche il numero di classi in quarantena: in una settimana (dal 13 dicembre al 20 dicembre) salgono da 271 a 425. Lo fa sapere l’Ufficio Scolastico regionale sulla base dei dati forniti dall’Osservatorio Epidemiologico della Regione Marche.

Le classi in Dad sono invece 565: le scuole mettono precauzionalmente in Dad le classi appena viene rilevato uno studente positivo che ha avuto contatti stretti con i compagni in attesa della formalizzazione della quarantena da parte dell’Asur.

In provincia di Ancona sono 137 le classi in quarantena, 111 in provincia di Pesaro Urbino, 89 nel Maceratese, 67 nell’Ascolano e 21 nel Fermano. Si tratta soprattutto di scuole secondarie di secondo grado (177 classi in quarantena), seguite dalle primarie (122), dalle secondarie di primo grado (105) e dalle scuole dell’infanzia (27).

Le vaccinazioni 12-19 anni

Nelle Marche il 74,2% dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni ha terminato il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) una percentuale cresciuta rispetto a sette giorni fa quando erano il 73,3%. A crescere sono anche le prime dosi che arrivano a quota 88,1% (sette giorni fa erano l’86,1%). Resta ancora un 11,9% di ragazzi in questa classe d’età da vaccinare (13.060).

Provincia più virtuosa per vaccinazioni si conferma quella di Ancona con l’80% dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni che ha ultimato il primo ciclo vaccinale, in provincia di Ascoli Piceno il 74,9%, nel Fermano il 72,1%, in provincia di Pesaro Urbino richiamo per il 71,6%, in provincia di Macerata il 64,7% dei ragazzi.