Ancona, per la Cittadella arriva il restyling dalla Regione. Ma la cura dov’è?

ANCONA – La Cittadella di Ancona è pronta per il restyling: per l’opera militare eretta a partire dal Cinquecento sulla sommità del colle Astagno c’è pronto un finanziamento stanziato per il recupero, il risanamento e il consolidamento che riguarderà la sua cinta muraria. I 3 milioni di euro necessari al lavoro arrivano dai Fondi per lo sviluppo e coesione che sono finalizzati al finanziamento di progetti strategici. Lo ha annunciato ieri l’assessore regionale alle infrastrutture, Francesco Baldelli, spiegando che con l’arrivo di questo finanziamento la giunta Acquaroli avvia un percorso per dare luce a un monumento simbolo non solo di Ancona ma di tutte le Marche. L’obiettivo di recupero della cinta muraria permetterà anche di rendere nuovamente visibili alcuni elementi architettonici della struttura, oggi ricoperti dalla vegetazione. Nella sua presentazione l’assessore Baldelli non ha risparmiato critiche indirizzate verso l’amministrazione comunale e lo stato di degrado in cui verserebbe la Cittadella.

Un bagno aperto, due chiusi I lavori in corso non delimitati Mezzi in sosta Pale non delimitate Cestino pieno di immondizia Pannelli al posto del chiosco

CentroPagina ha fatto un sopralluogo per verificare le condizioni del parco cittadino, polmone verde in pieno centro e meta di tanti, soprattutto nelle belle giornate che cominciano a farsi frequenti. Con la fioritura primaverile il parco è un luogo di grande attrazione, per i più grandi come per i bambini, dotato di numerose strutture per fare ginnastica e giochi destinati ai più piccoli. Peccato per alcuni dettagli che proprio dettagli non sono: nei gabinetti è aperto un solo bagno, in pessime condizioni igieniche, gli altri due sono addirittura chiusi a chiave. Lo storico chiosco del bar non esiste più, demolito un anno fa, al suo posto una recinzione che funge da supporto a immagini storiche e del progetto della Cittadella stessa.

Inoltre ci sono attualmente dei lavori in corso, per la sistemazione di alcune aree, ma sia le buche scavate dai mezzi sia i mezzi stessi, o alcune pale, non sono affatto delimitati, come mostrano le fotografie, che evidenziano anche cestini pieni di immondizia. Insomma, non è degrado, ma certo il parco cittadino anconetano meriterebbe un’attenzione e una cura migliori. Proprio quella manutenzione ordinaria di cui parla spesso nella sua campagna elettorale l’assessore e candidata sindaca per il centrosinistra Ida Simonella e per cui Ancona, negli anni passati, non ha brillato.