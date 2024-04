ANCONA – È il primo Festival della Famiglia e andrà in scena alla Cittadella dal 17 al 19 maggio prossimi: un’iniziativa dell’assessorato alla famiglia che animerà il parco cittadino con una serie di eventi rivolti ai nuclei familiari, che sono in programma dal pomeriggio di venerdì 17 a quello di domenica 19, con inizio sempre alle ore 16. Spazi dedicati, animazione, sport, magia, divertimento per i più piccoli, un incontro con le associazioni familiari, un concerto e tanto altro, da vivere tutti insieme alla Cittadella: venerdì l’apertura del festival; sabato 18 ci saranno anche il concerto live Jeeg Robots Cartoon cover band, l’appuntamento con Lorenzo Lattanzi, presidente Aiart Marche, associazione spettatori Onlus, con punto di ristoro “morbido e croccante”, ma anche uno spazio pony e altri spazi sportivi di orientamento per ragazzi. E domenica si aggiungeranno la rievocazione storica con i vestiti di un tempo, una passerella di abiti storici, civili e militari per scoprire le curiosità e gli aneddoti sulle mode che hanno contraddistinto il passato, ma anche l’accampamento con didattica militare, il laboratorio di danze storiche, la taverna con i passatempi del popolo, ma anche lettura ad alta voce di fiabe, e una passeggiata itinerante nel parco con rievocatori storici che racconteranno storia e curiosità accadute ad Ancona nel periodo risorgimentale.

Una serie di appuntamenti dedicati soprattutto ai bambini e, in generale, alle famiglie, con tante attrazioni che non mancheranno di attirare l’interesse dei più piccoli. In caso di maltempo l’evento sarà rimandato al 24-26 maggio. La kermesse dedicata alla famiglia sarà una tre giorni di festa e di gioia che permetterà ai partecipanti di godere dello spazio verde sulla sommità della città trasformato in un contenitore di attrazioni e divertimento a sfondo culturale. «È il primo Festival della Famiglia, organizzato dall’assessorato alla famiglia del Comune di Ancona: la famiglia rappresenta un valore istituzionale – ha spiegato il segretario generale comunale Giovanni Montaccini nella conferenza indetta stamattina a Palazzo –, oltre a essere nel nostro mandato la valorizzazione della famiglia, l’amministrazione risponde anche a logiche che ci hanno consegnato i padri costituenti come ci ricorda l’articolo 29 della Costituzione. La famiglia è la cellula base della nostra società, anche le Nazioni Unite hanno proclamato la Giornata Internazionale della Famiglia (il 15 maggio, ndr). Anche per questa ragione abbiamo deciso di dare concretezza alla celebrazione di questa giornata organizzando proprio nel weekend successivo una tre giorni dedicata alle famiglie».