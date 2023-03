Ancona, cinghiali anche al Pincio: «Responsabilità della Regione» – VIDEO

ANCONA – Ancora un avvistamento di cinghiali, la scorsa settimana in centro ad Ancona: dopo l’animale filmato di recente in via Rodi, stavolta è toccato a un gruppo di ungulati ripreso nelle ore notturne a pochi metri dal Pincio, gruppo che stava risalendo verso via Angelini. Il video postato su Tik Tok venerdì scorso, e visibile anche qui, ha fatto naturalmente il giro di Ancona. Sembrerebbe che questi animali arrivino in città dal Conero, passando per la campagna intorno a via della Ferrovia, per risalire poi fino alle Grazie, da una parte, e fino a via Angelini e al colle chiamato monte Pulito che si trova, appunto, tra quest’ultima strada e l’ammiragliato di via Rodi. Questi ungulati, però sono presenti anche nella zona di Posatora, segnalati più volte all’altezza tra la chiesetta di Santa Maria Liberatrice e il parco pubblico Fiorani. In città troverebbero, infatti, cibo e riparo dagli abbattitori selezionati che possono intervenire in determinate aree ma certo non tra le abitazioni.

La questione cinghiali è stata trattata anche martedì scorso in consiglio comunale in seguito a un’interrogazione del consigliere Mirella Giangiacomi cui ha risposto l’assessore Michele Polenta: «L’argomento cinghiali lo trattiamo da circa due anni, lo abbiamo affrontato anche in commissione – ha spiegato il consigliere Giangiacomi – e circa due anni fa abbiamo appreso di una sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra Regione, Provincia, Comune e Parco del Conero. Abbiamo fatto diverse commissioni per capire a che punto fosse la messa a terra di questo protocollo perché alla sottoscrizione erano previsti tre mesi per la definizione delle procedure necessarie. Ma a oggi che ne è di questo protocollo? Il Comune ha messo in atto parte di azioni indirette per il controllo dell’arrivo dei cinghiali nel centro cittadino e in aree abitate?».

Quindi sul tema è intervenuto l’assessore Michele Polenta: «Il problema dei cinghiali è sempre più attuale, sono presenti in città, sia nelle zone periferiche sia in quelle quasi centrali. Abbiamo fatto tante commissioni e interrogazioni e dispiace evidenziare che il Comune si è speso per mettere attorno a un tavolo gli enti che devono gestire la problematica. Appare evidente che il problema può essere risolto esclusivamente dando la possibilità ai sindaci di emanare ordinanze che coinvolgano la polizia provinciale che però deve avere risorse economiche e unità per poter intervenire in modo adeguato. Non si capisce perché la Regione Marche non attivi il protocollo sottoscritto con tutti gli enti. Mi sembra strano che chi deve gestire la problematica non faccia nulla e, attraverso azioni indirette, chieda ai Comuni di spendere soldi per sopperire alle mancanze della Regione stessa. Stiamo attuando una serie di azioni che porteranno a limitare la presenza degli ungulati: abbiamo pulito aree da canneti, scuole e parchi, faremo un sopralluogo per capire da quale punto cinghiali passano da Vallemiano per arrivare fino alla zona del Pincio». Intanto gli animali razzolano a pochi passi dalle abitazioni, come mostra il video qui sotto, che è stato postato su Tik Tok da dei ragazzi anconetani e che è diventato virale in poche ore.