Ancona, cinghiale a spasso per la città di giorno: ecco il video

L'ultimo avvistamento risale a circa una settimana fa, in via Rodi, una via piuttosto centrale. L'esemplare è stato filmato da un cittadino

ANCONA – La questione cinghiali continua a tenere alta l’attenzione degli anconetani che abitano vicino ad aree verdi o che percorrono le strade con il buio. L’ultimo avvistamento è avvenuto in città, addirittura di giorno, in una via piuttosto centrale come via Rodi, ed è di circa una settimana fa. L’avvistamento in via Rodi fa scalpore perché la strada è particolarmente vicina al centro, ma ci sono altre vie non certo periferiche dove i cittadini hanno incontrato cinghiali, come per esempio via Angelini, via della Ferrovia, via Fano e altre. Infatti, come ha riportato la consigliera pentastellata Lorella Schiavoni in una recente interrogazione in consiglio comunale, negli ultimi mesi gli avvistamenti si riferiscono a tantissime altre zone della città, dall’ex Crass, a Posatora, a Villa Beer alle Grazie.

La risposta dell’assessore Michele Polenta in quella circostanza fu che si tratta di casi isolati e che il Comune è in attesa che la Regione Marche approvi un protocollo d’intesa per permettere al sindaco di emettere ordinanze d’urgenza. I cinghiali risulterebbero in diminuzione, nell’area del Monte Conero, anche a causa della presenza degli abbattitori selettivi, e cercherebbero cibo avvicinandosi alla città dove, evidentemente, si sentono meno in pericolo e trovano modo per nutrirsi agevolmente.

Questo ungulato filmato in pieno giorno, circa una settimana fa nella zona di via Rodi, a metà mattinata, più o meno all’altezza dell’imbocco di via Rovereto, sarebbe solo l’ultima testimonianza. Ecco il video.